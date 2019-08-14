Энергетика
В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газаРБК 12:58
Власти Польши намерены пересмотреть условия прокачки российского газа через территорию страны после истечения срока текущего контракта. Об этом заявил журналистам уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.
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Политика
В Совфеде ответили на слова Меркель о вине России в развале ДРСМД
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил слова канцлера Германии Ангелы Меркель о вине России в развале ДРСМД как ожидаемые.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Политика
Орешкин оценил выход США из ВТО
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
Обновлено в 13:37
Игры
Студия 4A Games начала разработку новой части Metro
Обновлено в 07:05
Политика
Украинского замминистра задержали за взятку
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн.
Обновлено в 16:02
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела более чем на 5%
Обновлено в 14:35
Происшествия
В Ленобласти водитель сбил женщин с двумя маленькими детьми
35-летний водитель Dodge сбил женщин 38 и 59 лет и двоих детей, одному исполнился год, второму — несколько месяцев.
Обновлено в 14:38
Кино
Кейт Бланшетт заявила о завершении карьеры в кино
Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о том, что она намерена завершить свою кинокарьеру. Об этом сообщил портал Vulture.
Обновлено в 08:59
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Культура
Американский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство
Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское.
Обновлено в 15:05
Финансы
Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 года
Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года.
Обновлено в 08:05
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Авто
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 15:27
Единоборства
Тухугов узнал соперника по турниру UFC в Абу-Даби
Турнир UFC в Абу-Даби пройдет 7 сентября, а главным событием вечера станет поединок между Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
Обновлено в 13:05
Футбол
Константин Рауш: «Локомотив» хорош, но «Зенит» сильнее
Видно, что Малком пока не готов – Константин, бело-голубые пропустили от «Зенита» уже на десятой минуте, когда два защитника оказались против двух форвардов.
Обновлено в 04:01
Происшествия
СКР изъял миллионы рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией
Следственный комитет (СК) России изъял 2,3 миллиона рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Виталия Колесникова.
Обновлено в 13:53
Политика
Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что русский язык не является иностранным на Украине.
Обновлено в 15:30
Общество
Сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея
Обновлено вчера в 00:53
Здоровье
В Ростовской области обострилась ситуация с энтеровирусной инфекцией
В девяти муниципалитетах Ростовской области зарегистрированы случаи заболевания энтеровирусной инфекцией.
Обновлено в 04:05
Экономика
«Газпром» затевает два гигантских проекта на Балтике
"Газпром" просит кабмин присвоить проектам комплекса по переработке и сжижению газа и газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтики рядом с Усть-Лугой, статус "имеющих общегосударственное значение для экономики".
Обновлено в 04:20
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Общество
Почти 30‑градусная жара может прийти в Москву на следующей неделе
В середине следующей недели в Москве прогнозируется повышение температуры до 28 градусов, горожане смогут даже успеть искупаться, сообщила РИАМО в среду ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.
Обновлено в 04:42
Футбол
Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, какие действия клуб собирается предпринимать в отношении контрактов с нападающими Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.
Обновлено в 11:47
Политика
Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам
Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52