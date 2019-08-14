Член комитета Совета Федерации по международным делам от республики Крым Сергей Цеков оценил план Польши поднять цену на транзит российского газа.

Сенатор оценил планы Польши поднять цену на транзит газа из России

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