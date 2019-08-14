Энергетика

Сенатор оценил планы Польши поднять цену на транзит газа из РоссииГазета.Ru 15:13

Член комитета Совета Федерации по международным делам от республики Крым Сергей Цеков оценил план Польши поднять цену на транзит российского газа.
Читать в источнике
Комментировать73

Подробнее о событии

Польша намерена поднять цены на транзит российского газа

URA.Ru12:49

В Польше хотят поднять цену на транзит российского газа

Газета.Ru15:42

Польша намерена поднять плату за транзит российского газа

Коммерсантъ08:57

В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России

RT на русском13:13

Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа

РИА Новости10:11

В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа

РБК12:58

Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа

ТАСС05:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Политика

Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами

Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 08:25
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

Обновлено в 15:15
Общество

Главный защитник детей в российском регионе разрешил их шлепать

Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков разрешил шлепать детей в воспитательных целях и заявил, что не считает это насилием.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Мать избитой в Ингушетии девочки потребовала вернуть ребенка

Мать избитой в Ингушетии девочки, которой ампутировали часть руки, приехала в Москву забрать ребенка и потребовала оплатить ей билеты, сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева, передает «РИА Новости».
Обновлено в 14:34
Футбол

Сломавший Чалову нос игрок «Сочи» записал видео с извинениями

Обновлено в 05:31
Футбол

«Зенит» поздравил «Краснодар» с победой над «Порту»

Матч завершился победой российского клуба со счетом 3:2. Португальский «Порту» из-за этого не вышел в раунд плей-оффи, а вот у «Краснодара» появился шанс проявить себя.
Обновлено вчера в 18:06
Интернет

В WhatsApp на Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Политика

Суд отменил регистрацию пяти кандидатов в МО «Екатерингофский»

Ленинский районный суд отменил решения ИКМО «Екатерингофский» о регистрации пяти кандидатов в муниципальные депутаты — самовыдвиженца Богдана Литвина, кандидатов от «Яблока» Федора Горожанко, Полины Костылевой, Ефима Миньковича и Вероники Юдович.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено в 12:10
Политика

На Украине задержали замминистра по вопросам неподконтрольных территорий

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника.
Обновлено в 15:39
Футбол

СМИ сообщили о возможной отставке Зидана из-за срыва трансфера Погба

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост из-за срыва трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, передает The Independent.
Обновлено в 15:13
Политика

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Футбол

Динамо Киев, скорее всего, возглавит Алексей Михайличенко

56-летний Алексей Михайличенко уже был тренером Динамо Киев в период с 2002-го по 2004-й года.
Обновлено в 14:54
Политика

Новый президент Литвы выступил против «Северного потока — 2»

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода "Северный поток – 2".
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Поклонники подозревают Оксану Самойлову в четвертой беременности

Обновлено в 08:04
Здоровье

Россияне стали чаще умирать от рака

Россияне стали больше умирать от рака. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 01:39
Культура

У погибшего солиста The Prodigy нашли долги на миллионы фунтов

Покончивший с собой в марте солист The Prodigy Кит Флинт перед смертью накопил 7,3 миллиона фунтов долга по различным кредитам и налоговым отчислениям.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета

Обновлено в 11:40
Политика

В России отреагировали на обвинение Меркель в распаде ДРСМД

Ранее политик возложила ответственность за прекращение действия договора на Москву: по ее мнению, Россия якобы нарушила ДРСМД, тем самым дав остальным участникам соглашения повод к выходу из договора.
Обновлено в 14:20
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.
Обновлено в 07:17
Общество

В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг

Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
Культура

Актер Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Голливудский актер Эрик Робертс хотел бы получить гражданство РФ.
Обновлено в 15:11
Общество

Сотни преподавателей ВШЭ требуют освободить студента Егора Жукова

Обновлено в 15:40
Экономика

«Иркут» в 1 полугодии получил прибыль против убытка годом ранее

В 1 полугодии 2018 года "Иркут" компания получила убыток в размере 6,9 млрд руб.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Минобороны Польши собралось вдвое увеличить армию

Обновлено в 05:25
Экономика

В России зафиксировали снижение продаж мяса

Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Политика

Орешкин оценил выход США из ВТО

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
Обновлено в 13:37
Космос

Илон Маск назвал цену марсианского города

Маск уже говорил, что SpaceX будет продавать билет до Марса примерно по цене среднестатистического дома в США.
Обновлено вчера в 10:21
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное