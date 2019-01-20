Сенатор объяснил свою идею штрафовать за неверное обозначение КрымаРБК 13:39

В России введут ответственность за неверное указание на картах территории страны, в том числе Крыма, поделился с «Известиями» сенатор от республики, член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшие три месяца.

с чего всё началось

Совет Федерации обсуждает возможность разработки и внесения в Госдуму законопроекта, вводящего ответственность за неверное указание на картах территории России, в том числе Крыма.

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