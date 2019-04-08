В Севастополе оценили опасность новой украинской ракетыИнфорос 05:08

Россияне сильно нервничают по поводу этой ракеты. Они все надеялись, что у нас ничего не получится.

Со слов вице-спикера парламента Севастополя Александра Кулагина, городу не стоит опасаться ракетного удара со стороны Украины, так как у него имеется надежная защита, а "на каждую ракету найдется противоракета", передает РИА Новости.

Политика Минкультуры опровергло существование приказа о слиянии театров Ранее News.ru писал, что председатель правительства Дмитрий Медведев приостановил действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении ярославского театра имени Фёдора Волкова и Александринского театра в Петербурге.

Авто УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Общество В США военные заняли первое место среди самых пьющих профессий Военные США проводят в среднем больше дней в году за распитием алкоголя, чем представители других профессий, сообщает издание Military Times.

Кино Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.

Политика Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.

Политика Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

Авто Автомобили Ravon вернутся в Россию Компания GM Uzbekistan, в мае 2018 года прекратившая поставки автомобилей под маркой Ravon на российский рынок, возобновила экспорт в соседние страны.

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.

Кино Кит Харингтон станцевал стриптиз в эфире телешоу Специально для перформанса Кит даже сбрил свою знаменитую бороду и выпрямил вьющиеся волосы, так что сразу его и не узнать.

Политика Лукашенко считает, что выборы на Украине выиграет Порошенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что действующий глава Украины Пётр Порошенко победит во втором туре президентских выборов в стране.

Происшествия В МЧС назвали причину пожара в строящемся конгресс-холле в Челябинске Предварительной причиной возгорания в понедельник на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске стало неосторожное обращение с огнем в ходе работ, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Политика В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.

Происшествия В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Шоу-бизнес Дмитрий Песков поддержал Татьяну Навку на премьере шоу «15 лет успеха» В новом представлении "15 лет успеха" задействованы звезды, которые уже много лет работают бок о бок с Авербухом: Татьяна Навка и Роман Костомаров, Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и многие другие звезды.

Политика Зеленский согласился на дебаты с Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».

Энергетика Саудовская Аравия грозит отказаться от доллара при продаже нефти ОПЕК+ на встрече в июне собирается отказаться от сокращения добычи нефти.

Экономика Автомобилистов обяжут платить два новых налога Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Происшествия Человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Коломне Один человек получил травмы в результате хлопка газа в многоэтажном жилом доме в Коломне.

Футбол Левашов признан лучшим игроком «Арсенала» в марте Голкипер «Арсенала» Михаил Левашов признан лучшим игроком в составе тульской команды в марте.

Происшествия Суд оставил Рауфа Арашукова под арестом Мосгорсуд признал обоснованным продление ареста сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову.

Шоу-бизнес Марат Башаров после развода отписал бывшей жене квартиру После громкого заявления жены Марат Башаров попытался спасти семью. В начале марта он прилетел в Таиланд, где отдыхали его жена и сын.

Энергетика Нефтяники завизировали договоренности с властями о сдерживании цен на топливо Руководители десяти крупнейших нефтяных компаний завизировали договоренности с правительством о сдерживании цен на топливо.