Армия и оружие
Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по ЕвропеИзвестия 04:20
Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал дымовой завесой публикацию Die Welt, в которой Россию обвиняют в подготовке к ведению региональных войн в Европе с угрозой применения ядерного оружия.
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с чего всё началось
Журналисты немецкой газеты Die Welt заявили, что Россия вынуждает НАТО действовать, продолжая вооружаться "запрещёнными ракетами" и якобы готовясь к ведению региональных войн в Европе.Life.ruвчера в 23:44
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