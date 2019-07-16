Армия и оружие
Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по ЕвропеИзвестия 04:20
Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал дымовой завесой публикацию Die Welt, в которой Россию обвиняют в подготовке к ведению региональных войн в Европе с угрозой применения ядерного оружия.
Читать в источнике
Оценить327
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 07:48, Вашингтон
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Политика
У Зеленского назвали сроки обмена пленными с Россией
Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская и российская стороны намерены обменять определенное количество удерживаемых лиц в течение месяца.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
Обновлено в 06:08
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика
Меркель сидя слушала гимны на встрече с премьером Молдавии
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду перед переговорами в Берлине вопреки протоколу сидя слушали национальные гимны.
Обновлено в 07:45
Экономика
Госдума освободила региональных «мусорных» операторов от НДС
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который освобождает региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от налога на добавленную стоимость (НДС).
Обновлено в 05:57
Происшествия
Москвичи массово отравились едой из вендинговых автоматов
В шести округах Москвы 30 человек отравились к врачам с отравлением, предположительно, едой из вендинговых автоматов в офисах, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:37
Политика
США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Политика
Зеленский собирает внеочередное заседание Рады, чтобы запустить ВАСУ
18 июля президент Украины Владимир Зеленский созовет парламент Украины на внеочередное заседание.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова
Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Обновлено в 05:09
Политика
Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США
В июне 2019-го Верховный суд Австрии одобрил выдачу господина Фирташа, итоговое решение должен был принять Минюст.
Обновлено в 06:31
Политика
Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 06:30
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Политика
Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала
Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Здоровье
Жителей России попросили не употреблять в пищу насекомых
Маргарита Королева - врач-диетолог пояснила, что люди, которые не привыкли к подобной еде и она не является привычной, лучше отказаться от такого блюда в качестве постоянного питания.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Политологи составили рейтинг глав регионов России
«Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Госдума приняла закон о наказании за непропуск скорой помощи
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, устанавливающих административную и уголовную ответственность за помехи доступу врачей к больному, в том числе за непропуск машин скорой помощи.
Обновлено в 06:11
Политика
За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 20:28
Политика
В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Политика
В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров
В Кремле прокомментировали предложения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне на этапе доследственной проверки по делам о взяточничестве.
Обновлено в 06:55
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS
Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
Обновлено в 02:22