Политика

Сенатора Лахову пристыдили за слова о благотворном влиянии голода
REGNUM
05:25

Люди, которые пережили ужасы и голод.
REGNUM05:25
с чего всё началось
Член Совета Федерации Екатерина Лахова прокомментировала критику в адрес потребительской корзины, которая составляет 3500 рублей в месяц, передает Regions.ru
.
Газета.Ru08:52

Подробнее о событии

«Ноете, нищеброды»: что хотела сказать сенатор, пристыдившая голодающих ужасами войны

Московский Комсомолец09:55

Сенатор напомнила недовольным потребительской корзиной об «ужасах войны»

Газета.Ru08:52

Эксперт о сенаторе Лаховой: отношение чиновников к человеку – чистый цинизм

REGNUM09:46

Сенатор Лахова назвала «глупостью из Telegram» публикации о своих словах про питание в годы войны

Телеканал 360°08:40

Сенатор, пристыдившая ужасами войны недовольных питанием на 3,5 тысячи в месяц, обвинила в скандале журналистов

URA.Ru08:26

«Пристыдившая» недовольных 3,5 тыс. в месяц сенатор Лахова во всем обвинила журналистов

Царьград08:52

Брянский сенатор Лахова призвала нищих россиян помнить об ужасах войны

БрянскToday01:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 10:46, Ашберн
Политика

В Кремле назвали письмо американских сенаторов давлением на Интерпол

В России считают давлением на международную организацию обращение американских сенаторов, которые выступили против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола.
Обновлено в 10:05
Политика

Страны-члены КЗХО проголосовали за увеличение бюджета ОЗХО

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках.
Обновлено в 10:31
Политика

Песков переадресовал МИДу вопрос о позиции Евросоюза в Азовском море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил вопрос о «конкретных мерах» Евросоюза по ситуации в Азовском море в Министерство иностранных дел.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

Порошенко пообещал развернуть на побережье Украины новую охрану

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед пограничниками в Черкассах заявил, что до конца 2018 года всю морскую границу страны будет контролировать новое управление украинской морской охраны.
Обновлено в 10:40
Политика

Путин обсудит с руководством Минобороны и ОПК госпрограмму вооружений

Обновлено в 08:34
Политика

Эксперт оценил шансы Украины помешать запуску «Турецкого потока»

Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год. Запуск газопровода произойдет до конца 2019 года.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Россия перенацелит оружие из-за военной базы «Форта Трампа» в Польше

Россия вынуждена будет реагировать на создание военной базы США на территории Польши, приводит ФАН слова первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне Владимира Кожина.
Обновлено в 10:38
Политика

МВД предложило сделать бессрочным вид на жительство

По словам замруководителя главка МВД по вопросам миграции, лицам, которые хотят связать свою судьбу с Россией, будет предлагаться получать вид на жительство без необходимости перед этим получать разрешение на временное проживание.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

В российской армии возродят институт сестер милосердия

В Вооруженных силах возродят институт сестер милосердия, сообщил представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев.
Обновлено в 10:22
Политика

Минтранс прорабатывает возможность открытия авиарейса из Крыма в Сирию

Обновлено в 10:41
Армия и оружие

КНДР взорвала десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей

КНДР уничтожила десять охранных пунктов, расположенных в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей, сообщает во вторник информагентство "Ренхап" со ссылкой на южнкорейское минобороны.
Обновлено в 10:31
Политика

Испания пригрозила заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара

Премьер-министр страны Педро Санчес выступил с заявлением, что Испания может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Обновлено в 10:34
Политика

Пушилин официально вступил в должность главы ДНР

Денис Пушилин официально вступил в должность главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 10:17
Армия и оружие

Столтенберг предостерёг ЕС от дублирования функций НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз в своих инициативах по обороне не должен соревноваться с альянсом и дублировать его функции.
Обновлено в 09:49
Политика

Госдума приняла закон о введении электронного военного билета

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении персональной электронной карты как документа воинского учёта.
Обновлено в 10:41
ещё по теме
Катерина Лахова
Российский депутат
Российский политический и государственный деятель, бывший депутат Государственной думы VI созыва от «Единой России», заместитель председателя комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Член Генерального совета партии «Единая Россия». Являлась народным депутатом РСФСР, депутатом Государственной думы I-V созывов. Председатель Союза женщин России. В настоящее время является членом Совета Федерации, представителем от законодательного органа государственной власти Брянской области, членом Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное