Политика
Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в МосквеРБК 05:41
Член Совета Федерации от Иркутской области, бывший глава ОМОНа Бурятии Вячеслав Мархаев назвал избыточными действия силовиков, которые задерживали участников акций протеста в Москве. Об этом он написал в своем Instagram.
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Происшествия
Площадь лесного пожара на Кубани составила 0,5 га
Обновлено в 09:50
Финансы
ЦБ Аргентины поднял процентную ставку до 74%
Центральный банк Аргентины объявил о повышении процентной ставки на 10%, чтобы достичь 74% в год после сильной девальвации песо.
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие
ВСУ впервые после перемирия применили танки в Донбассе
Впервые с начала перемирия в Донбассе ВСУ применили танки при обстреле ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 08:41
Здоровье
Названы продукты, снижающие риск смерти от рака и болезней сердца
Ученые пришли к выводу, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от рака или сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Общество
Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей
Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 03:39
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Российские Су-27 отогнали от самолета Шойгу истребитель НАТО
На обратном пути министра обороны РФ Сергея Шойгу в Москву в небе произошел не очень приятный инцидент.
Обновлено в 10:24
Спорт
Пятерых российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований за допинг
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований.
Обновлено в 07:25
Политика
Китай и США согласились провести телефонные переговоры по торговле
Китай и Соединённые Штаты договорились провести переговоры по вопросам торговли в течение двух недель, сообщили в китайском Министерстве коммерции.
Обновлено в 10:03
Футбол
Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в Instagram
Обновлено в 10:21
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Кино
«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории
Современный ремейк знаменитого мультфильма «Король Лев» 1994 года стал самой кассовой анимационной лентой в истории.
Обновлено в 10:09
Футбол
Роналду рассказал о его различиях с Месси
Обновлено в 08:35
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР
В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00
Энергетика
«Укртранснафта» заявила, что получила компенсацию за «грязную нефть»
«Укртранснафта» 31 июля сообщила, что получила от «Транснефти» часть компенсации в размере более 2,3 миллиона евро за попадание некачественной нефти в «Дружбу».
Обновлено в 09:57
Общество
Собянин на треть увеличил размер премий молодым ученым
С полутора до двух миллионов рублей увеличен размер премий молодым ученым в столице.
Обновлено в 10:40
Политика
Зеленский уволил переговорщика по Донбассу после слов о гибели военных
9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе.
Обновлено в 10:34
Экономика
Почти 300 млрд вернули банкам «Траст» и «Открытие» бывшие собственники
Банки «Траст» и «ФК Открытие», которые в 2017-2018 годах были переданы на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ (ФКБС), получили около 300 млрд рублей от своих бывших владельцев.
Обновлено в 10:12
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Экономика
Россияне стали больше тратить в магазинах
Согласно статистике Федеральной налоговой службы, в июле каждый россиянин в среднем за один поход в магазин потратил 424,54 рублей, что на 4,46 рубля или на 1,1% больше, чем в июне.
Обновлено вчера в 19:30
Авто
Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» поступил к дилерам
Новый капотный грузовик «Садко Next» стал полноправным преемником культового ГАЗ-3308 «Садко».
Обновлено в 09:01
Футбол
«ПСЖ» требует у «Барселоны» за Неймара 250 миллионов евро
Требуемая сумма кажется представителям «Барселоны» слишком большой, поэтому клуб предлагал «ПСЖ» некоторых своих игроков, но только бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо может заинтересовать главного тренера клуба Томаса Тухеля.
Обновлено в 10:26
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55