с чего всё началось

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии

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