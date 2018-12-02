Армия и оружие
Если Турция "хочет остаться в программе F-35, она должна отказаться от получения российских систем С-400", - заявил Инхоф, комментируя доклад, представленный недавно Пентагоном для конгресса США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Российская газета22:27
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Турцию призвали сделать выбор между российскими С-400 и американскими F-35
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:00, Ашберн
Армия и оружие
Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым
Обновлено в 22:57
Армия и оружие
Минобороны провело более двух тысяч гуманитарных акций в Сирии
В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
Обновлено в 22:36
Армия и оружие
Порошенко обвинил РФ в переброске военных к границе с Украиной
Российская Федерация якобы развернула большое количество военнослужащих и военной техники вдоль границы с Украиной.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие
На Украине начались сборы резервистов в регионах
В областях Украины, где было введено военное положение, начались сборы резервистов, рассказал украинский президент Петр Порошенко.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
ВСУшник открыл стрельбу в центре Одессы
Стрелявший оказался офицером ВСУ, сообщает пресс-служба полиции.
Обновлено в 20:27
Армия и оружие
Появилось видео переброски Су-24 в Кронштадт вертолетом Ми-26
Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлена переброска фронтового бомбардировщика Су-24 с аэродрома Пушкин в Кронштадт при помощи вертолета Ми-26.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
США обвинили Иран в испытании баллистической ракеты средней дальности
Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Тегераном в начале мая.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
В ДНР заявили об усилении группировки ВСУ в Донбассе
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
NI назвал новый способ России уничтожать американскую тяжелую артиллерию
Новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин" может стать новым "способом для уничтожения американской тяжелой артиллерии", пишет National Interest.
Обновлено в 22:57
Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.
Обновлено в 22:37
Армия и оружие
Боевик АТО: «Расстрелы мирных списывали на сепаратистов»
Обновлено в 22:06
Армия и оружие
Минобороны показало пуск новой ракеты ПРО
Минобороны России показало видео успешного пуска обновленной ракеты для системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Слет сержантов инженерных войск ВС РФ прошел в Тюмени
Третий слет сержантского состава инженерных войск ВС РФ прошел в Тюмени в училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, 1 декабря сообщает официальный сайт Минобороны РФ.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Уссурийское суворовское военное училище празднует 75-летний юбилей
Обновлено в 20:12
Армия и оружие
Эрдоган пообещал очистить от террористов восточный берег Евфрата в Сирии
Восточный берег реки Евфрат в Сирии пообещал очистить от террористов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 18:19