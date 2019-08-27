Политика
ИнтерфаксСенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
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Происшествия
17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими
17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими.
Газета.Ru 01:57
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Армия и оружие
Три американских бомбардировщика B-2 Spirit достигли Британии
Сразу три американских стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, способных нести ядерные бомбы и крылатые ракеты, были переброшены на базу Фэрфорд в Великобритании.
РЕН ТВ 02:50
Общество
В Роструде рассказали о новой графе в резюме
В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 01:48
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Кино
Дизайнер: стоило показать сомнения Капитана Америка по поводу Мьёльнира
Ранее режиссеры Энтони и Джо Руссо заявили, что Капитан Америка мог бы поднять Мьёльнира ещё в фильме «Мстители: Эра Альтрона».
REGNUM 02:43
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Армия и оружие
Американские военные проехались на российских танках Т-80
Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Кино
«Легенда №17» стала самой популярной российской кинолентой XXI века
Культуромания 01:21
Киберспорт
Первый эпизод дополнения «Судьба Атлантиды» для Assassin’s Creed Odyssey доступен бесплатно
Компания Ubisoft раздаёт всем владельцам Assassin’s Creed Odyssey первый эпизод второго сюжетного дополнения «Судьба Атлантиды» под названием «Поля Элизия».
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:20
Футбол
«Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре
Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.
Спорт-Экспресс вчера в 17:31
Экономика
Глава ФАС рассказал о предложении по приватизации «Победы»
Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о приватизации авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", носит только инициативный характер, права собственности акционеров необходимо уважать, сказал в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.
РИА Новости 01:40
Армия и оружие
В Центральном военном округе начались масштабные учения
На территории Центрального военного округа Минобороны РФ сегодня, 27 августа, начались масштабные специальные учения по материально-техническому обеспечению, сообщили в департаменте информации и массовой коммуникации российского оборонного ведомства.
REGNUM 02:06
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Армия и оружие
В России началось производство стратегического ракетоносца ПАК ДА
Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, российские предприятия приступили к производству нового стратегического ракетоносца ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации).
Военное дело вчера в 04:29
Космос
Гипотеза: ядра мертвых планет могут излучать радиоволны миллиарды лет
Соавтор исследования Александр Вольшан Металлические ядра мертвых планет могут излучать радиоволны в течение от 100 млн до 1 млрд лет.
Хайтек вчера в 06:06
Интернет
Instagram разрабатывает новый мессенджер Threads
Разработчики соцсети Instagram работают над новым мессенджером — приложение, по данным издания The Verge, получило название Threads и в целом напоминает очередную попытку компании Facebook (владелец "Инстаграма") позаимствовать основные фишки Snapchat.
Planet Today 02:31
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
Экспресс газета 01:17
Общество
В Германии начнут называть национальность преступников
Практика сообщений о национальности различается в Германии от региона к региону.
Lenta.ru 02:37
Космос
«Роскосмос» объявил о начале подготовки к полету космонавтов на Луну
Отмечается, что прикладные исследования важных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и технологий, обеспечивающих безопасное прибывание космонавтов на Луне и ее орбите.
Политика Сегодня вчера в 23:38
Армия и оружие
CША пока не решили, кому передадут предназначавшиеся для Турции F-35
News.ru вчера в 14:56