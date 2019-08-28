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Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.

Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы

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