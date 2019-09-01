Политика

КоммерсантъКоммерсантъСенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
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с чего всё началось

Сенатор Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино

Журналисты подошли к Мархаеву на встрече с избирателями. После вопроса о том, причастен ли иркутский сенатор к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ, Мархаев схватил корреспондента РЕН ТВ Евгению Могилевскую и стал выкручивать руку, в которой она держала микрофон.
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Вячеслав Михайлович Мархаев
Российский политик
Российский государственный деятель. Член Совета Федерации Федерального собрания РФ от исполнительного органа государственной власти Иркутской области. Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ. Народный герой республики Дагестан, Заслуженный работник правоохранительных органов Бурятии, кавалер Ордена Мужества, Почетный гражданин Республики Бурятия, Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, мастер спорта СССР по вольной борьбе, председатель Республиканского общественного объединения «Нютаг».
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