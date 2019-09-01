Политика
КоммерсантъСенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
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с чего всё началось
Журналисты подошли к Мархаеву на встрече с избирателями. После вопроса о том, причастен ли иркутский сенатор к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ, Мархаев схватил корреспондента РЕН ТВ Евгению Могилевскую и стал выкручивать руку, в которой она держала микрофон.РЕН ТВвчера в 13:14
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Телеканал РЕН ТВ обвинил кандидата в мэры Улан-Удэ в нападении на журналистку
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