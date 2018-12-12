с чего всё началось

Внесенный в Госдуму законопроект предлагает расширить статью о злоупотреблении свободой массовой информации Группа сенаторов во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Андреем Клишасом предложила ввести наказание за недостоверные публикации в СМИ и интернете, передает РИА Новости.

Сенатор Клишас предложил наказывать за недостоверную информацию в СМИ

Путешествия Путешествия Ответственность «Жемчужной реки» застрахована на 80 млн рублей Ответственность двух юрлиц туроператора "Жемчужная река" застрахована в страховых компаниях "Хоска" и "Орбита" на общую сумму 80 млн рублей, следует из материалов на сайте туроператора.

Общество Общество Свастику могут разрешить использовать в просветительских целях Демонстрация нацистской символики может быть разрешена в учебных и просветительских целях в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ и образовательных организациях.

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Общество Общество В Москве семья с онкобольными детьми переехала после травли соседей

Общество Общество Правозащитника Льва Пономарева перевели в камеру с некурящими Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников заявил, что 77-летний правозащитник Лев Пономарев переведен в камеру с некурящими арестантами в спецприемнике №1. Он объяснил, правонарушители согласились поменяться между собой и, таким образом, разделились по камерам, где курят и где нет.

Транспорт Транспорт Парковки в Москве станут бесплатными в новогодние праздники На время новогодних праздников парковочные места в Москве станут бесплатными.

Общество Общество К Новому году Москву украсят 1,5 тысячи километров гирлянд Для праздничного оформления Москвы было использовано более 1,5 тысячи километров светодиодных гирлянд, сообщил журналистам руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев.

Общество Общество Госдума приняла закон о любительском рыболовстве

Общество Общество Названы самые чистые регионы России Лидерами среди российских регионов с самой благополучной экологической обстановкой по итогам прошедшего лета стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.

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Общество Общество В Москве могут ввести штраф за проезд с кофе в метро В Московской городской думе предлагают ввести штраф за проезд с кофе в метрополитене.

Общество Общество Роскомнадзор вынес предписания двум музыкальным телеканалам Роскомнадзор вынес предписания музыкальным телеканалам Musicbox и Russian Musicbox за несоответствие их информационной продукции установленной маркировке «16+».

Общество Общество Пермским школьникам навязали новые запреты Пермский департамент образования выработал методические рекомендации по внешнему виду учеников в городских школах.

Общество Общество Около 90 тысяч человек остаются без света из-за непогоды в Крыму Около 90 тысяч человек остаются без электроэнергии из-за непогоды в Крыму, сообщает крымское правительство.