Общество
В России могут приравнять фейки СМИ к призывам к экстремизму
В России могут приравнять фейки СМИ к призывам к экстремизмуФАН08:10
Клишас разработал этот законопроект совместно с коллегой Людмилой Боковой и депутатом Дмитрием Вяткиным. По мнению чиновников, недостоверную информацию и фейки, размещенные в СМИ и Интернете, следует приравнять к призывам к экстремизму.
ФАН08:10
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с чего всё началось
Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин и сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, которые также состоят в «Единой России», внесли в Государственную думу законопроекты о наказаниях за распространение в интернете «заведомо недостоверной общественно значимой информации».Медиазона07:26
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