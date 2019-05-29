Армия и оружие

Сенатор Клинцевич рассказал, как защищен Крымский мост от украинских провокацийВечерняя Москва 04:56

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Вопросы обеспечения безопасности Крымского моста при проектировании были продуманы до мелочей. Такое заявление сделал сенатор Франц Клинцевич. Ранее военный аналитик Александр Артамонов рассказал, к чему могут привести возможные провокации со стороны Украины против Крымского моста.
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Клинцевич исключил возможность украинских провокаций против Крымского моста

NewInform05:19

Сенатор Клинцевич рассказал, как защищен Крымский мост от украинских провокаций

Вечерняя Москва04:56
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