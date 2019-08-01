Политика
Сенат утвердил Келли Крафт на пост постпреда США при ООНРоссийская газета вчера в 18:50
Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. По итогам голосования Крафт поддержали 56 сенаторов, против были 34. Теперь указ о назначении Келли Крафт должен подписать президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:27, Ашберн
Футбол
Дубль Пулишича помог «Челси» выиграть «Ред Булл Зальцбург»
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Сайентологи запретили Тому Крузу общаться с дочерью
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов
Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Гепрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов "как способе сокрытия незаконной заготовки древесины".
Обновлено в 01:41
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Экономика
Что ждет россиян в августе 2019 года
С августа 2019 года в России вступает закон, по которому работодателей, отказавшихся сменить сотруднику по его заявлению зарплатный банк, будут штрафовать на сумму до 50 тыс. руб. Изменения ждут также работающих пенсионеров — у них повысится пенсия.
Обновлено в 02:18
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Обновлено вчера в 16:33
Наука
Как основатель Groupon хочет победить рак с помощью больших данных
Лефкофски отказывается сообщить размер выручки, однако говорит, что получает семизначные выплаты от нескольких крупнейших производителей лекарств против рака.
Обновлено в 02:13
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Политика
На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Если десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, то сегодня — 72%.
Обновлено в 00:00
Футбол
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!
Энквиста видел два месяца назад на Ролан Гаррос.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено вчера в 06:56
Экономика
В России сравнили стоимость использования такси и личного автомобиля
Обновлено вчера в 05:58
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Экономика
Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
"Официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях", — говорится в сообщении агентства.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
В центре Москвы произошёл пожар в доме
В МЧС сообщили о возгорании в выселенном жилом доме в центре Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 01:44
Гаджеты
Рекламу в MIUI урежут в самое ближайшее время
Компания заявила, что она постарается оптимизировать показ рекламы в MIUI, однако представители Xiaomi добавили, что реклама никуда не денется, так как это один из источников дохода компании.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
Обновлено вчера в 03:37
Здоровье
Не менее 70% граждан РФ знают, что такое рак
Почти 70 процентов российских граждан знают, что такое рак: они сталкивались с этим заболеванием сами, либо в их окружении был больной, который был заражен этой болезнью.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Умерла зампред Конституционного суда
По рекомендации коллег в 1994 году Хохрякова была назначена судьей Конституционного суда, а спустя 14 лет стала заместителем главы ведомства.
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки
Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00
Общество
Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 км
Обновлено в 01:59
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Звезда первых «Ангелов Чарли» в 73 года надела мини
Жаклин Смит стала звездой после выхода на экраны первых же серий «Ангелов Чарли» в середине 70-х годов прошлого века.
Обновлено в 00:57
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
МИД допустил ответное размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил размещение Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США.
Обновлено вчера в 10:02