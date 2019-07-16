Политика
Сенат США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы ПентагонаRT на русском 12:45
Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны. Таким образом, Пентагон возглавит постоянный руководитель впервые с декабря 2018 года, пишет The Hill. Как отметил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, послужной список Эспера «впечатляет».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Политика
США обвинили китайскую компанию в нарушении санкций против КНДР
Штаты выдвинули обвинения против четырех граждан КНР и китайской компании в нарушении санкций в отношении КНДР, сообщил минюст США во вторник.
Обновлено в 13:43
Энергетика
Цены на газ для населения Украины в августе снизятся на 5%
В августе цена на газ для населения на Украине снизится на 5,5% по сравнению с июлем.
Обновлено в 09:38
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено в 14:06
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Политика
Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей
Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 12:25
Политика
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Здоровье
Астрологи назвали, что поможет похудеть каждому знаку зодиака
Специалисты по небесным светилам уверены, что по расположению звезд можно определить лучший способ сбросить лишний вес для каждого знака Зодиака.
Обновлено в 10:54
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Футбол
«Ньюкасл» побил собственный трансферный рекорд
Предыдущий рекорд был поставлен в августе 2005 года, когда Ньюкасл приобрел у Реала Майкла Оуэна за 25 миллионов евро.
Обновлено в 12:36
Политика
Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:17
Космос
Умер первый руководитель полетов NASA
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Политика
Борис Джонсон стал следующим премьер-министром Великобритании
Бывший глава британского МИД Борис Джонсон во вторник избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании.
Обновлено в 07:14
Здоровье
Врачи рассказали о болезнях почек, которых стоит опасаться летом
Различные болезни почек и мочевого пузыря нередко дают знать о себе в летний период.
Обновлено в 14:50
Общество
Самый короткий тест на IQ появился в Сети
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении Васютина
Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек
Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами
Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
В учениях России и Белоруссии задействуют до 950 единиц боевой техники
Командующий Западным военным округом (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлёв сообщил, что в совместных учениях вооружённых сил России и Белоруссии «Щит Союза — 2019» в Нижегородской области примут участие до 950 единиц боевой техники.
Обновлено в 11:05
Единоборства
WBC выразил соболезнования родным умершего в США боксера Дадашева
Соболезнования родным и близким погибшего в США после боя российского боксера Максима Дадашева выразил Всемирный боксерский совет (WBC).
Обновлено в 13:43
Футбол
Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ
Россия очень уверенно обыграла Молдавию в отборе к чемпионату мира по пляжному футболу и пробилась в восьмерку сильнейших.
Обновлено в 14:03
Наука
Учёные связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза
Группа ученых опубликовала в научном журнале статью, в которой говорится об эпидемии кандидоза.
Обновлено в 14:52
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00