Политика

Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы ПентагонаREGNUM 12:34

Сенат Конгресса США на заседании 23 июля окончательно утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны.
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Сенат одобрил выдвиженца Трампа на пост главы Пентагона

РБК13:07

Сенат США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

RT на русском12:45

Марк Эспер утвержден на посту главы министерства обороны США

Интерфакс12:50

Американский сенат утвердил Марка Эспера на посту главы Пентагона

РИА Новости12:46

Сенат США утвердил Марка Эспера на посту министра обороны

Эхо Москвы13:00

Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона

REGNUM12:34

Биография нового министра обороны США Марка Эспера

ТАСС13:02
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Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов

В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года.
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Министерство обороны сообщило, что военные России и Китая провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
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Зеленский назвал возможную кандидатуру на пост генпрокурора Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал одним из возможных кандидатов на пост генерального прокурора Украины вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку.
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Вертолет с россиянами разбился в Италии

Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.
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Обновлено вчера в 03:04
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Kia представила глобальный кроссовер Seltos

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Обновлено в 10:34
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Политика

Савченко прокомментировала своё поражение на выборах в Раду

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе в Донецкой области и получившая по итогам выборов только восемь голосов избирателей, прокомментировала своё непопадание в новый состав украинского парламента.
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Госдума приняла закон об упрощенном получении автомобильных номеров

МВД предложило не облагать госпошлиной выдачу автомобильных номеров из-за перехода этих функций к частным компаниям.
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Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
Обновлено в 13:03
Кино

Тайка Вайтити поделился первым трейлером к «Кролику Джоджо»

Стоило кинофестивалю в Торотно объявить программу и анонсировать премьеру новой ленты новозеландца Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», как режиссёр тут же поделился в своём Instagram трейлером и постером грядущего фильма.
Обновлено в 12:14
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Обновлено вчера в 10:39
Политика

Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
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Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Гаджеты

Huawei официально представил смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro

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Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключил, что Украина в скором времени может войти в состав России.
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Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия

Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на борту

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Помощнику полпреда Цуканова предъявили обвинение в госизмене

Помощнику полпреда по УрФО Александру Воробьеву предъявили обвинение в госизмене.
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Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
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Около 7 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство

Порядка 7 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство по упрощенной схеме.
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Нил Леннон: «„Арсенал“ предлагает за Тирни меньше, чем сумма, в которую мы его оцениваем»

Главный тренер «Селтика» Нил Леннон прокомментировал ситуацию с возможным трансфером защитника Кирана Тирни в «Арсенал».
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