Политика
Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы ПентагонаREGNUM 12:34
Сенат Конгресса США на заседании 23 июля окончательно утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны.
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Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено в 13:20
Экономика
Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов
В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Петербурге завели дело по факту ДТП с участием такси
Обновлено в 11:38
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Россия и Китай провели первый совместный полет дальней авиации
Министерство обороны сообщило, что военные России и Китая провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 06:42
Политика
Зеленский назвал возможную кандидатуру на пост генпрокурора Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал одним из возможных кандидатов на пост генерального прокурора Украины вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.
Обновлено в 11:39
Музыка
Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском
Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Авто
Kia представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 10:34
Кино
Леонардо Ди Каприо рассказал о герое своей юности
Обновлено в 12:52
Политика
Савченко прокомментировала своё поражение на выборах в Раду
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе в Донецкой области и получившая по итогам выборов только восемь голосов избирателей, прокомментировала своё непопадание в новый состав украинского парламента.
Обновлено в 08:56
Общество
Госдума приняла закон об упрощенном получении автомобильных номеров
МВД предложило не облагать госпошлиной выдачу автомобильных номеров из-за перехода этих функций к частным компаниям.
Обновлено в 09:10
Политика
Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
Обновлено в 13:03
Кино
Тайка Вайтити поделился первым трейлером к «Кролику Джоджо»
Стоило кинофестивалю в Торотно объявить программу и анонсировать премьеру новой ленты новозеландца Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», как режиссёр тут же поделился в своём Instagram трейлером и постером грядущего фильма.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Петербурге нашли убитой активистку Елену Григорьеву
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Гаджеты
Huawei официально представил смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro
В Honor 9X на задней панели разместили двойную камеру с разрешением 48 и 2 Мп, а в 9X Pro уже используется тройная камера с датчиками 48, 8 и 2 Мп.
Обновлено в 09:57
Политика
Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России
Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключил, что Украина в скором времени может войти в состав России.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия
Помощнику полпреда Цуканова предъявили обвинение в госизмене
Помощнику полпреда по УрФО Александру Воробьеву предъявили обвинение в госизмене.
Обновлено в 04:34
Общество
Самый короткий тест на IQ появился в Сети
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Около 7 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство
Порядка 7 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство по упрощенной схеме.
Обновлено в 12:44
Футбол
Нил Леннон: «„Арсенал“ предлагает за Тирни меньше, чем сумма, в которую мы его оцениваем»
Главный тренер «Селтика» Нил Леннон прокомментировал ситуацию с возможным трансфером защитника Кирана Тирни в «Арсенал».
Обновлено в 12:50