Политика
Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы ПентагонаREGNUM 12:34
Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи с отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Общество
СМИ опубликовали список сериалов на лето Елизаветы II
Помимо "Чисто английского убийства", королева выбрала комедийные сериалы "Соблюдая приличия" и "Бабье лето", детективы "Убийства в Мидсомере" и "Новые трюки", а также научно-фантастическое шоу "Доктор Кто", - рассказал английский актер Пол Николлс.
Обновлено в 11:06
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:41
Авто
Вин Дизель получил в подарок эксклюзивный Dodge Charger
18 июля Вин Дизелю исполнилось 52 года, и его друзья подарили ему лучший подарок на день рождения: специальную версию маслкара Dodge Charger 1970 года от SpeedKore Performance Group.
Обновлено в 01:29
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено в 16:04
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено в 14:06
Единоборства
Промоутер соперника боксера Дадашева выразил соболезнования его родным
Представители Субриэля Матиаса выразили свои соболезнования родным и близким россиянина Максима Дадашева, который получил тяжелую травму в бою с их спортсменом и впоследствии скончался в больнице в США.
Обновлено в 15:31
Наука
На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад
Совместная миссия польских и литовских ученых изучила 10-тысячелетние остатки леса, затонувшего в районе поселка Юодкранте близ Клайпеды на территории Литвы.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Политика
Суд в Киеве оставил в силе запрет на переименование канонической УПЦ
Шестой апелляционный административный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию министерства культуры по делу о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил 23 июля синодальный юридический отдел УПЦ В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который может лишить каноническую УПЦ ее названия.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Пять человек погибли во время оползня в Турции
Пять человек стали жертвами оползня в провинции Дюздже на северо-западе Турции.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
В США заявили, что сбили два иранских беспилотника
Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.
Обновлено в 12:48
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Авто
Электрический пикап Ford F-150 отбуксировал 450-тонный поезд
Компания Ford провела эффектную демонстрацию возможностей полностью электрического прототипа пикапа Ford F-150, использовав его для буксировки поезда массой более 450 тонн.
Обновлено в 10:45
Наука
Сеть Wi-Fi оказывает негативное влияние на пчел
Ученые генетики на протяжении двух лет изучали воздействие электромагнитного излучения, излучаемого обычным Wi-Fi-роутером, на пищевое поведение медоносных пчел.
Обновлено вчера в 13:26
Технологии
Сервис YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей
Сервис бытовых услуг YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей, сообщает vc.ru.
Обновлено в 14:56
Кино
Фильм «Лунный свет» назван лучшим в уходящем десятилетии
Издание IndieWire опубликовало топ-100 главных фильмов уходящего десятилетия.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина
Обновлено в 17:35
Футбол
«Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матче
Лондонский "Челси" обыграл "Барселону" в товарищеском матче.
Обновлено в 08:28
Технологии
Специалисты Роскачества назвали лучшие фотоаппараты
Среди зеркальных камер высокие оценки заработали фотоаппараты Canon, Nikon и Pentax, но среди них в автоматическом режиме лучше всех со своими задачами справляется Canon EOS 77D.
Обновлено в 10:58
Музыка
Лоза раскритиковал исполнение Metallica песни «Группа крови»
Обновлено в 16:23
Общество
Минюст США начал расследование против «ведущих онлайн-платформ»
Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование в отношении крупных технологических компаний, которые в настоящее время лидируют на рынке.
Обновлено в 17:52
Гаджеты
Huawei официально представил смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro
В Honor 9X на задней панели разместили двойную камеру с разрешением 48 и 2 Мп, а в 9X Pro уже используется тройная камера с датчиками 48, 8 и 2 Мп.
Обновлено в 09:57