Политика

Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы ПентагонаREGNUM 12:34

Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи с отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.
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Сенат одобрил выдвиженца Трампа на пост главы Пентагона

РБК13:07

Новым главой Пентагона стал Марк Эспер

Вести.Ru13:02

Биография нового министра обороны США Марка Эспера

ТАСС13:02

Марк Эспер утвержден на посту главы министерства обороны США

Интерфакс12:50

Американский сенат утвердил Марка Эспера на посту главы Пентагона

РИА Новости12:46

Сенат США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

RT на русском12:45

Сенат США утвердил Марка Эспера на посту министра обороны

Эхо Москвы13:00
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
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Экс-замдиректора ФСИН просят приговорить к 9 годам колонии

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Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

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Помимо "Чисто английского убийства", королева выбрала комедийные сериалы "Соблюдая приличия" и "Бабье лето", детективы "Убийства в Мидсомере" и "Новые трюки", а также научно-фантастическое шоу "Доктор Кто", - рассказал английский актер Пол Николлс.
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МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

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Авто

Вин Дизель получил в подарок эксклюзивный Dodge Charger

18 июля Вин Дизелю исполнилось 52 года, и его друзья подарили ему лучший подарок на день рождения: специальную версию маслкара Dodge Charger 1970 года от SpeedKore Performance Group.
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Промоутер соперника боксера Дадашева выразил соболезнования его родным

Представители Субриэля Матиаса выразили свои соболезнования родным и близким россиянина Максима Дадашева, который получил тяжелую травму в бою с их спортсменом и впоследствии скончался в больнице в США.
Обновлено в 15:31
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На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад

Совместная миссия польских и литовских ученых изучила 10-тысячелетние остатки леса, затонувшего в районе поселка Юодкранте близ Клайпеды на территории Литвы.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
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Суд в Киеве оставил в силе запрет на переименование канонической УПЦ

Шестой апелляционный административный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию министерства культуры по делу о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил 23 июля синодальный юридический отдел УПЦ В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который может лишить каноническую УПЦ ее названия.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Пять человек погибли во время оползня в Турции

Пять человек стали жертвами оползня в провинции Дюздже на северо-западе Турции.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

В США заявили, что сбили два иранских беспилотника

Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.
Обновлено в 12:48
Экономика

Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Италии

Обновлено в 11:39
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
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Электрический пикап Ford F-150 отбуксировал 450-тонный поезд

Компания Ford провела эффектную демонстрацию возможностей полностью электрического прототипа пикапа Ford F-150, использовав его для буксировки поезда массой более 450 тонн.
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Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

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Наука

Сеть Wi-Fi оказывает негативное влияние на пчел

Ученые генетики на протяжении двух лет изучали воздействие электромагнитного излучения, излучаемого обычным Wi-Fi-роутером, на пищевое поведение медоносных пчел.
Обновлено вчера в 13:26
Технологии

Сервис YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей

Сервис бытовых услуг YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей, сообщает vc.ru.
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Фильм «Лунный свет» назван лучшим в уходящем десятилетии

Издание IndieWire опубликовало топ-100 главных фильмов уходящего десятилетия.
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Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
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В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина

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«Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матче

Лондонский "Челси" обыграл "Барселону" в товарищеском матче.
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Специалисты Роскачества назвали лучшие фотоаппараты

Среди зеркальных камер высокие оценки заработали фотоаппараты Canon, Nikon и Pentax, но среди них в автоматическом режиме лучше всех со своими задачами справляется Canon EOS 77D.
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Лоза раскритиковал исполнение Metallica песни «Группа крови»

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Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование в отношении крупных технологических компаний, которые в настоящее время лидируют на рынке.
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Huawei официально представил смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro

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