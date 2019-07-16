Политика

Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы ПентагонаREGNUM 12:34

Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.
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Сенат одобрил выдвиженца Трампа на пост главы Пентагона

РБК13:07

Американский сенат утвердил Марка Эспера на посту главы Пентагона

РИА Новости12:46

Сенат США утвердил Марка Эспера на посту министра обороны

Эхо Москвы13:00

Марк Эспер утвержден на посту главы министерства обороны США

Интерфакс12:50

Новым главой Пентагона стал Марк Эспер

Вести.Ru13:02

Сенат США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

RT на русском12:45

Биография нового министра обороны США Марка Эспера

ТАСС13:02
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Политика

Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана

По словам собеседников агентства, Великобритания на дипломатической встрече в Брюсселе предложила создать объединение для защиты судов, идущих через Ормузский пролив, которое не будет задействовать напрямую военные силы структур ЕС, НАТО или США.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» погибла девочка.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика

Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России

В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
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Жительница Санкт-Петербурга, которая забеременела в 37 лет, стала мамой четверых детей.
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Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Украинский музыкант и политик, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил Верховной раде нового созыва принять закон об отношениях Украины с Россией.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

В Германии опасаются сближения России и Украины после выборов в Раду

Немецкое издание Die Welt предостерегло страны Евросоюза от возникновения серьезных проблем после подсчета голосов на выборах в Верховную раду Украины.
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Боксер Максим Дадашев скончался в больнице

Обновлено в 10:59
Происшествия

В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами

Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
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Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии согласилась сделать ДНК-тест

Обновлено в 14:40
Армия и оружие

Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами

Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Кино

Фильм «Лунный свет» назван лучшим в уходящем десятилетии

Издание IndieWire опубликовало топ-100 главных фильмов уходящего десятилетия.
Обновлено в 08:40
Футбол

«Зенит» объявил о возвращении Васютина

Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:20
Политика

Украина выставила ядерные комплексы на границе с Россией

На границе между Украиной, Россией и Молдавией разместили современные комплексы радиоактивного и ядерного контроля.
Обновлено в 14:16
Политика

МВД Украины направило спецназ в оккупированную часть ДНР из-за митинга

Обновлено в 15:45
Политика

Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей США

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на заключение сделки по приобретению у США истребителей F-35, сообщает Болгарское национальное радио.
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Происшествия

ЛГБТ-активисты возмутились квалификацией дела об убийстве Григорьевой

Обновлено в 13:05
Общество

Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля

"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Энергетика

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Игры

Ubisoft анонсировала второй этап закрытого бета-теста Ghost Recon Breakpoint

В конце мая Ubisoft запустила закрытое бета-тестирование грядущей Ghost Recon Breakpoint, которое продлилось несколько дней.
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Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Экономика

Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов

В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года.
Обновлено в 11:45
Культура

Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского

Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:53
Спорт

Сборная России по фехтованию победила в медальном зачете ЧМ

Обновлено в 16:11
Экономика

Патрушев объявил о планах увеличить размер квот по водным биоресурсам

«Чтобы повысить привлекательность инвестквот по отдельным видам водных биоресурсов, которые, хочу особо отметить, до сих пор не были востребованными, мы подготовили к внесению в правительство проект постановления, предусматривающий увеличение размера долей квот добычи донных пищевых видов рыб в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — заявил Патрушев.
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Политика

Трамп заявил, что ЕС «обдирает» США в торговле

Страны Евросоюза «обдирают США в торговле больше, чем Китай», заявил американский президент Дональд Трамп на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
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Как делаются миллионные состояния на продаже участков на Луне

В результате клиенты Хоупа по факту приобретают лишь сертификат в красивой рамке, но никак не участок на Луне.
Обновлено в 01:00
Политика

Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России

Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключил, что Украина в скором времени может войти в состав России.
Обновлено вчера в 22:43
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Волочкова представила в Москве балетно-цирковое шоу

Балерина Анастасия Волочкова представила в столице свой новый балетно-цирковой проект «Балерина в зазеркалье цирка».
Обновлено в 13:18
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Буффон, Игуаин, де Лигт и Рабьо спели перед игроками «Ювентуса»

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