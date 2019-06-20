Сенат США провел закрытые слушания по НЛОИзвестия 15:24

Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico. Отмечается, что представители военно-морских сил (ВМС) страны рассказали сенаторам о встречах пилотов с объектами, которые не удалось опознать.

Транспорт Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.

Политика Депутат Рады допустил, что Крым был «продан» Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».

Политика Путин прокомментировал зарплаты чиновников и глав госкомпаний Лучшим решением является движение в сторону повышения зарплат рядовых работников, заявил Владимир Путин во время прямой линии.

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Происшествия В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.

Происшествия Тележурналист лишился глаза во время протестов в Тбилиси Журналист одной из грузинских телекомпаний лишился глаза в ходе разгона митинга на проспекте Руставели в Тбилиси.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.

Происшествия Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов 21 июля конституционным, сообщила пресс-служба суда в четверг.

Происшествия Вертолет с японскими военными разбился в Токио В Японии вертолет UH-1 разбился во время посадки на аэродроме Татикава, расположенном на западе префектуры Токио.

Политика Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.

Общество Власти обещали парк жителям Красноярска, которые жаловались Путину Мэр Красноярска Сергей Еремин выехал в микрорайон Солнечный, жительница которого в ходе прямой линии с президентом РФ пожаловалась на отсутствие социальной инфраструктуры, и пообещал, что в микрорайоне появится большой красивый парк, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы города Алена Лунева.

Футбол Паредес может вернуться в «Зенит» Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.

Общество В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks Суд в Эквадоре вынес решение об освобождении из предварительного заключения шведского гражданина Ола Бини, которого подозревают в связях с WikiLeaks, сообщает эквадорская газета Comercio.

Происшествия В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ 19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».

Недвижимость Семьям с детьми предложили ипотечную программу со ставкой под 5,49% Банк УРАЛСИБ в июне предложил семьям с детьми новую ипотечную программу с господдержкой Процентная ставка составляет 5,49% годовых.

Политика ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса.

Авто Новый Nissan Juke получит значительные изменения в дизайне Маскировка позволяет нам увидеть некоторые детали, в том числе гладкие фары, которые претерпели значительные изменения.

Наука Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.

Общество Плату за отопление изменят в зависимости от этажности С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Экономика «Трезвая Россия» подсчитала экономические потери страны от наркомании Экономические потери России от наркомании сегодня составляют порядка 4,1 триллиона рублей в год, это порядка 3,96% от ВВП страны, полагают эксперты федерального проекта "Трезвая Россия", которые произвели расчеты в рамках подготовки ежегодного аналитического доклада "Антинаркотический рейтинг регионов-2019".

Общество Из-за хромой профилактики сахалинские подростки идут кривой дорожкой Проверки органов, которые занимаются профилактикой правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, вскрыли несовершенство проводимой работы.

Авто Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию В России продажи GS8, который станет первой моделью GAC Motor в нашей стране, начнутся в сентябре этого года.