Политика

Сенат США провел закрытые слушания по НЛОИзвестия 15:24

Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico. Отмечается, что представители военно-морских сил (ВМС) страны рассказали сенаторам о встречах пилотов с объектами, которые не удалось опознать.
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Американским сенаторам на секретном брифинге рассказали о возможных встречах военных пилотов с НЛО

Эхо Москвы16:03

Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

Газета.Ru15:44

В сенате Конгресса США прошли слушания по вопросу НЛО

REGNUM14:49

Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

Известия15:24

Американские сенаторы обсудили встречи с НЛО на закрытом слушании

РЕН ТВ14:54

Американских сенаторов посвятили в тайну НЛО

Вести.Ru15:40

Американский сенат провел закрытые слушания по НЛО

РИА Новости14:34
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