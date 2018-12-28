Политика
Сенат США не стал рассматривать проект бюджета 27 декабря, тем самым продлив шатдаун (закрытие федерального правительства) почти на неделю. Как передает Reuters, следующее заседание пройдет 2 января в 16:00.
Коммерсантъ00:08
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
Политика
В Крыму объяснили необходимость заграждения на границе с Украиной
Обновлено в 02:32
Политика
Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который продлевает право автомобилистов оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой, если извещение задержалось на почте.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Военный журналист указал на особенность конструкции «Авангарда»
Военный редактор Aviation Week Стив Тримбл обратил внимание, что у российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард" многоблочная головная часть.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Путин подписал закон о защите работающих в горячих точках журналистов
Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительных мерах по защите журналистов, работающих в горячих точках, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 02:48
Политика
Саммит в астанинском формате пройдет в начале 2019 года в России
Лидеры стран астанинской тройки (Россия, Турция, Иран) встретятся в начале 2019 года в России.
Обновлено в 02:07
Политика
На Украине появится социальная реклама о европейских ценностях
Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, которые рассказывают, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Конгресс США не стал голосовать по вопросам шатдауна
Американский Конгресс изменил свои планы и не стал голосовать по вопросу шатдауна.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
«Русал» избрал нового председателя Совета директоров
Крупнейший в мире производитель алюминия - российская компания "Русал" - избрала нового председателя Совета директоров.
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
ЗРК С-400 отразили авиаудар условного противника в Сибири
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Сибири, отразили ракетно-авиационный удар условного противника, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
Обновлено в 02:29
Политика
Кадыров сообщил о возвращении российских детей из Ирака 30 декабря
Обновлено в 01:29
Политика
Экс-адвокат Трампа вновь заявил, что никогда не бывал в Праге
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в очередной раз опроверг сообщения о своем пребывании в Праге, где он якобы встречался с представителями российских властей.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Путин подписал закон об изолированном содержании террористов в тюрьмах
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов об изолированном содержании террористов в тюрьмах.
Обновлено в 02:56
Политика
Путин подписал закон о детских омбудсменах
Президент подписал пакет законов "Об уполномоченных по правам ребенка в РФ".
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
За неделю 14 летательных аппаратов провели разведку у границ России
Обновлено в 03:28
Политика
СБУ засекретила данные о проверке на наличие родственников в России
Служба безопасности Украины (СБУ) засекретила информацию о проведении проверки госслужащих на наличие у них родственных связей с гражданами России.
Обновлено вчера в 11:23