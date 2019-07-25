Политика
Сенат США призвал усилить защиту выборов от иностранного вмешательстваРИА Новости 15:52
Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада. Россия отрицает какое-либо вмешательство в американские выборы.
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Общество
На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
Обновлено в 17:24
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Здоровье
Областной онкодиспансер получит 620 миллионов рублей на переоснащение
Мурманский областной онкологический диспансер получит 620 миллионов рублей для переоснащения.
Обновлено в 07:00
Политика
В Совфеде потребовали от Украины незамедлительного возвращения танкера
Ранее Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что задержание российского танкера – провокация, навязанная Украине извне.
Обновлено в 13:39
Авто
АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada
Автомобили Lada вновь подорожают в России. Дилеры АвтоВАЗа уже получили уведомление об изменении розничных цен на машины с 1 августа.
Обновлено в 18:15
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Борьба за черные ящики Полковник Мохамад Сакри сообщил авторам фильма, что ему пришлось провести секретную операцию, чтобы получить черные ящики самолета, которыми пытались завладеть США и Украина.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
Обновлено в 18:11
Футбол
«Боруссия» предлагает за Малкома 42 млн евро
Сообщается, что дортмундцы ведут переговоры с руководством каталонского клуба о трансфере бразильца за 42 млн евро.
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес
38-летний Гарик Харламов показал себя лысым
Гарик Харламов показал себя лысым Сегодня Гарик удивил фолловеров еще одним необычным образом.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Из-за ДТП перекрыли две полосы МКАД на востоке Москвы
Две полосы Московской кольцевой автодороги перекрыли из-за столкновения двух автомобилей в районе 107-го километра дороги.
Обновлено в 16:26
Спорт
Новосибирская пловчиха завоевала три медали на Олимпийском фестивале
Новосибирская пловчиха Дарья Трофимова завоевала три медали за пять дней Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который проходит в Баку.
Обновлено в 15:26
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Украинский боевик карательного батальона «Азов» Никита Макеев объяснил, зачем напал на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 18:14
Политика
Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.
Обновлено в 17:41
Музыка
Бузова заявила, что даст последний концерт
Бузова заявила, что даст последний концерт.
Обновлено в 03:23
Политика
Палата представителей США одобрила законопроект по госдолгу
За законопроект по бюджету и продлению срока наступления потолка госдолга на два года отдали голоса 284 члена Палаты представителей.
Обновлено в 18:38
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 17:31
Политика
Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера
В четверг СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit.
Обновлено в 15:51
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Космос
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС
Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено в 18:46
Политика
Украина нашла замену российскому газу в Катаре
Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Фото: балерина Диана Вишнева покрестила сына в Петербурге
«Храни вас Господь и ангелы-хранители мои мужчины! 💒 💕 радость и праздник в доме!», — подписала Вишнева фотографию из храма.
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Единоборства
Ковалёв и Альварес могут встретиться 19 или 26 октября
Что касается Альвареса, то если переговоры с Ковалёвым провалятся, то он встретится 19 или 26 октября с официальным претендентом на пояс IBF Сергеем Деревянченко.
Обновлено в 17:51
Экономика
Акции Tesla рухнули после провального квартального отчета
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Саперы уничтожили шесть снарядов времен ВОВ в Волгограде
Саперы Южного военного округа уничтожили шесть снарядов времен Великой Отечественной войны в Волгограде.
Обновлено в 17:35
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01