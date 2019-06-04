Политика

Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборыРБК 00:16

Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill. Документ предполагает запрет на получение американской визы для тех, кто был уличен во вмешательстве в выборы в США.
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Линдси Грэм
В 2016 году мы видели, как путинская Россия пыталась нанести удар в самое сердце наших демократических ценностей и свобод, которыми так гордятся американцы. Запретив въезд в США иностранцам, которые вмешиваются в наши выборы, Америка заявляет всем противникам, что не потерпит ничего подобного.
— Линдси Грэм, американский политикРБК 00:16

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RT на русском04:42

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Газета.Ruвчера в 22:38

Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Эхо Москвы02:30

Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

РБК00:16

Косачев прокомментировал проект о новых санкциях на въезд в США

РИА Новости05:36

Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

ТАССвчера в 22:18
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
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"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
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Происшествия

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Обновлено в 06:28
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Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
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Обновлено в 02:19
Происшествия

Пожарные локализовали возгорание в бизнес-центре в Петербурге

"В трансформаторной будке происходило горение изоляции электропроводов на площади 10 квадратных метров", — уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу В 12:50 пожар был локализован, произошла ликвидация открытого горения.
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Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
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«Краснодар» поддержал получившего травму Газинского

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Энди Руис хочет реванш с Джошуа

Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:34
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Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
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РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
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Умерла супруга президента Израиля

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Энергетика

Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»

Загрязнение хлороганикой нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос корреспондента РБК.
Обновлено в 06:29
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Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
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Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына

Свадьба мисс Москвы и короля Малайзии Мухаммада V состоялась в российской столице 22 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 14:39
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
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Сергей Лукьяненко опубликовал пролог и первую главу «Вечного дозора»

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Политика

В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу

Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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МТС начала продавать диалоговых роботов клиентского сервиса

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Обновлено вчера в 09:42
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В Кремле отреагировали на слова Трампа о вывозе россиян из Венесуэлы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о выводе россиян из Венесуэлы, сообщает РИА "Новости".
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Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару

Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
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Промес верит, что вернется в «Спартак»

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Эрдоган подтвердил приобретение Турцией комплексов С-400

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Армия и оружие

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Украинская артиллерия нанесла удар по мечети им. Ахатя Брагина на проспекте Маршала Жукова в Донецке, сообщил 4 июня telegram-канал Inside Donetsk.
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Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии

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Транспорт

ГИБДД составит базу нарушителей ПДД для каршеринговых компаний

«Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», — сообщил он, добавив, что в базу данных будут внесены сведения как о россиянах, так и иностранцах, нарушающих в России правила дорожного движения.
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Тор из «Мстителей» временно уходит из кино

Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
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На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек

При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Шойгу рассказал о поставках в армию новейших танков Т-90М

В 2019 году российскую армию усилят более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, включая танки Т-90М «Прорыв-3», заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
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