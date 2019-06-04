Политика
Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборыРБК 00:16
Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill. Документ предполагает запрет на получение американской визы для тех, кто был уличен во вмешательстве в выборы в США.
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В 2016 году мы видели, как путинская Россия пыталась нанести удар в самое сердце наших демократических ценностей и свобод, которыми так гордятся американцы. Запретив въезд в США иностранцам, которые вмешиваются в наши выборы, Америка заявляет всем противникам, что не потерпит ничего подобного.
— Линдси Грэм, американский политикРБК 00:16
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Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
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Транспорт
Стало известно о многочасовых задержках с багажом в «Шереметьеве»
Многочасовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту "Шереметьево" связаны с нехваткой грузчиков.
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Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
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Обновлено в 06:28
Хоккей
Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
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Пожарные локализовали возгорание в бизнес-центре в Петербурге
"В трансформаторной будке происходило горение изоляции электропроводов на площади 10 квадратных метров", — уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу В 12:50 пожар был локализован, произошла ликвидация открытого горения.
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Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
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Футбол
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Энди Руис хочет реванш с Джошуа
Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:34
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
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Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02
Энергетика
Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»
Загрязнение хлороганикой нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос корреспондента РБК.
Обновлено в 06:29
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Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Свадьба мисс Москвы и короля Малайзии Мухаммада V состоялась в российской столице 22 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Гаджеты
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Холдинг "Швабе" (госкорпорация "Ростех") объявил о начале продаж дальномерной камеры "Зенит М" - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда.
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Политика
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу
Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:16
Технологии
МТС начала продавать диалоговых роботов клиентского сервиса
МТС объявила о старте продаж роботов-специалистов клиентского сервиса – автоматизированных диалоговых систем, которые позволяют взаимодействовать с клиентом без привлечения людей.
Обновлено вчера в 09:42
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В Кремле отреагировали на слова Трампа о вывозе россиян из Венесуэлы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о выводе россиян из Венесуэлы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:44
Здоровье
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
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Промес верит, что вернется в «Спартак»
Обновлено в 03:18
Политика
Эрдоган подтвердил приобретение Турцией комплексов С-400
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
Украинская артиллерия нанесла удар по мечети им. Ахатя Брагина на проспекте Маршала Жукова в Донецке, сообщил 4 июня telegram-канал Inside Donetsk.
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Происшествия
Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии
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Транспорт
ГИБДД составит базу нарушителей ПДД для каршеринговых компаний
«Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», — сообщил он, добавив, что в базу данных будут внесены сведения как о россиянах, так и иностранцах, нарушающих в России правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 20:08
Кино
Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
Происшествия
На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек
При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Шойгу рассказал о поставках в армию новейших танков Т-90М
В 2019 году российскую армию усилят более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, включая танки Т-90М «Прорыв-3», заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57