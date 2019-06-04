Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборыРБК 00:16

В 2016 году мы видели, как путинская Россия пыталась нанести удар в самое сердце наших демократических ценностей и свобод, которыми так гордятся американцы. Запретив въезд в США иностранцам, которые вмешиваются в наши выборы, Америка заявляет всем противникам, что не потерпит ничего подобного.

Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill. Документ предполагает запрет на получение американской визы для тех, кто был уличен во вмешательстве в выборы в США.

Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

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