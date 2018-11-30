с чего всё началось

Сегодня сенат принял меры и направил Путину четкое послание, что мы не допустим агрессию его правительства против Украины в Азовском море. Мы решительно осуждаем любые военные действия, предпринятые Россией для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила.

Американский сенат принял резолюцию, которая осуждает действия российской стороны в отношении украинских кораблей, устроивших провокацию в Керченском проливе.

Политика Политика Задержанных украинских моряков переводят из Керчи в СИЗО Москвы В настоящее время задержанных в Керченском проливе украинских морских офицеров переводят в один из следственных изоляторов столицы.

Политика Политика В Кремле сожалеют о решении Трампа отменить встречу с Путиным на G20 В Кремле сожалеют о решении президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским главой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Политика Политика Меркель пропустит первый день саммита G20

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны вывело на орбиту три новых военных спутника Ракета-носитель легкого класса «Рокот» вывела на расчетную орбиту три военных космических аппарата, запущенных в интересах Минобороны.

Политика Политика Украинский артист балета Сергей Полунин получил российский паспорт Известный украинский танцовщик Сергей Полунин получил российский паспорт, фотографию документа он опубликовал на своей странице в Instagram.

Армия и оружие Армия и оружие В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.

Армия и оружие Армия и оружие Дивизион «Панцирь-С» усилил систему ПВО в Крыму По сообщению пресс-службы Южного военного округа, ЗРПК "Панцирь-С" поступили на вооружение дислоцированных в Крыму зенитно-ракетных подразделений ЮВО в октябре 2018 года.

Политика Политика Климкин анонсировал разрыв десятков соглашений Украины с Россией Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Россией.

Политика Политика В России выросло число сторонников передачи Курил Японии В мае 2016 года сторонников передачи островов было всего 7%. За все годы исследования, проводившегося с 1992 года, число россиян, выступавших за передачу Курил, не превышало 12%.

Политика Политика Новый президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается сотрудничать с Россией и сохранять баланс в отношениях с Россией и странами Запада.

Армия и оружие Армия и оружие ВВС Бельгии заявили о перехвате истребителей РФ над Балтикой

Политика Политика Порошенко заявил об утвержденном тексте томоса для Украинской церкви Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат утвердил текст томоса для Украинской церкви.

Армия и оружие Армия и оружие Россия модернизирует реактивные системы залпового огня Минобороны России выдает технические задания на модернизацию реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил РИА Новости управляющий директор НПО "Сплав" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") Александр Смирнов.

Армия и оружие Армия и оружие Самый амбициозный: National Interest оценил новый автомат АК-308 Новый автомат перенял многие улучшения предшественника, включая складной приклад и переработанную газовую трубку.