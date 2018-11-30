Политика

Сенат США осудил «российскую агрессию» в Керченском проливе
RT на русском
00:12

Американский сенат принял резолюцию, которая осуждает действия российской стороны в отношении украинских кораблей, устроивших провокацию в Керченском проливе.
RT на русском00:12
Крис Мерфи
Сегодня сенат принял меры и направил Путину четкое послание, что мы не допустим агрессию его правительства против Украины в Азовском море. Мы решительно осуждаем любые военные действия, предпринятые Россией для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила.
— Крис Мерфи, американский сенатор сшаРБК вчера в 22:56
с чего всё началось
Американские сенаторы единогласно одобрили резолюцию, осуждающую действия России в инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, сообщает
 издание The Hill.
РБКвчера в 22:56

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