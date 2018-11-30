Политика

Сенат США единогласно осудил действия России в Керченском проливе
Газета.Ru
вчера в 22:26

В США сенат единогласно принял резолюцию, в которой осуждаются действия российской стороны в Керченском проливе, пишет The Hill. По словам одного из ее авторов сенатора-республиканца Рона Джонсона, таким образом сенат страны поддерживает украинскую сторону.
Газета.Ruвчера в 22:26
Крис Мерфи
Сегодня сенат принял меры и направил Путину четкое послание, что мы не допустим агрессию его правительства против Украины в Азовском море. Мы решительно осуждаем любые военные действия, предпринятые Россией для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила.
— Крис Мерфи, американский сенатор сшаРБК вчера в 22:56
с чего всё началось
Американские сенаторы единогласно одобрили резолюцию, осуждающую действия России в инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, сообщает
 издание The Hill.
РБКвчера в 22:56

Подробнее о событии

Сенат США принял резолюцию, осуждающую действия России в Керченском проливе

Коммерсантъвчера в 23:20

Американские сенаторы приняли резолюцию о вине России

URA.Ruвчера в 23:10

В США приняли резолюцию с осуждением действий России в Керченском проливе

РИА Новостивчера в 22:15

Инцидент в Керченском проливе: сенат конгресса США осудил действия России

Вести.Ruвчера в 22:15

Сенат США принял резолюцию о вине России в агрессии против Украины

Интерфаксвчера в 21:57

Сенат США осудил «агрессию России» против Украины в Керченском проливе

РБКвчера в 22:56

Сенат США осудил действия России в Керченском проливе

ТАССвчера в 21:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 01:11, Ашберн
Политика

Песков заявил о готовности Путина к встречам с Трампом

В Кремле сожалеют о решении администрации США отменить встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

На орбиту вывели три новых российских военных спутника

Разгонный блок "Бриз-КМ" вывел на расчетную орбиту три новых российских военных спутника, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 01:02
Политика

Меркель пропустит первый день саммита G20

Обновлено в 00:43
Армия и оружие

В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки

Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие

ВВС Бельгии заявили о перехвате российских истребителей над Балтикой

Обновлено в 01:02
Политика

Климкин анонсировал разрыв 40 соглашений Украины с Россией

В ближайшее время Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 соглашений с Россией, заявил 29 ноября глава украинского МИДа Павел Климкин.
Обновлено в 01:07
Политика

Новый президент Грузии заявила об отказе от сотрудничества с Россией

Победившая на выборах грузинского президента Саломе Зурабишвили заявила, что в настоящее время Тбилиси не намерен сотрудничать с Москвой.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие

Новая система С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае

Новая зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» зенитного полка Восточного военного округа заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Spiegel рассказал о хакерской атаке на депутатов Бундестага

Немецкие правоохранители выявили новую хакерскую атаку, направленную на компьютеры депутатов Бундестага, утверждает газета Der Spiegel со ссылкой на источники в службах безопасности Германии.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие

Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным

Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из САР в настоящий момент является несвоевременным.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в САР.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие

Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США

В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о создании нового музея ВКС

Министерство обороны РФ построит в парке «Патриот» Центральный музей Воздушно-космических сил (ВКС), сообщает 30 ноября пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Министр образования США заработала $60 миллионов в 2017 году

Министр образования США Бетси Девос заработала в 2017 году почти 60 миллионов долларов США – больше других членов американской администрации, сообщает издание Politico со ссылкой на налоговые декларации политиков.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие

Госдеп США разрешил продажу Польше 20 ракетных систем на $655 млн

«Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования на предварительную сумму в 655 миллионов долларов», - говорится в сообщении министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 00:55
ещё по теме
Главное