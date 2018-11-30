с чего всё началось

Сегодня сенат принял меры и направил Путину четкое послание, что мы не допустим агрессию его правительства против Украины в Азовском море. Мы решительно осуждаем любые военные действия, предпринятые Россией для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила.

В США сенат единогласно принял резолюцию, в которой осуждаются действия российской стороны в Керченском проливе, пишет The Hill. По словам одного из ее авторов сенатора-республиканца Рона Джонсона, таким образом сенат страны поддерживает украинскую сторону.

Политика Политика Песков заявил о готовности Путина к встречам с Трампом В Кремле сожалеют о решении администрации США отменить встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Армия и оружие Армия и оружие На орбиту вывели три новых российских военных спутника Разгонный блок "Бриз-КМ" вывел на расчетную орбиту три новых российских военных спутника, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Политика Политика Меркель пропустит первый день саммита G20

Армия и оружие Армия и оружие В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.

Армия и оружие Армия и оружие ВВС Бельгии заявили о перехвате российских истребителей над Балтикой

Политика Политика Климкин анонсировал разрыв 40 соглашений Украины с Россией В ближайшее время Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 соглашений с Россией, заявил 29 ноября глава украинского МИДа Павел Климкин.

Политика Политика Новый президент Грузии заявила об отказе от сотрудничества с Россией Победившая на выборах грузинского президента Саломе Зурабишвили заявила, что в настоящее время Тбилиси не намерен сотрудничать с Москвой.

Армия и оружие Армия и оружие Новая система С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае Новая зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» зенитного полка Восточного военного округа заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае.

Политика Политика Spiegel рассказал о хакерской атаке на депутатов Бундестага Немецкие правоохранители выявили новую хакерскую атаку, направленную на компьютеры депутатов Бундестага, утверждает газета Der Spiegel со ссылкой на источники в службах безопасности Германии.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из САР в настоящий момент является несвоевременным.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны сообщили о подготовке провокации боевиками в Сирии Руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в САР.

Армия и оружие Армия и оружие Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны РФ рассказали о создании нового музея ВКС Министерство обороны РФ построит в парке «Патриот» Центральный музей Воздушно-космических сил (ВКС), сообщает 30 ноября пресс-служба ведомства.

Политика Политика Министр образования США заработала $60 миллионов в 2017 году Министр образования США Бетси Девос заработала в 2017 году почти 60 миллионов долларов США – больше других членов американской администрации, сообщает издание Politico со ссылкой на налоговые декларации политиков.