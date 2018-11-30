Политика
Сенат США единогласно осудил действия России в Керченском проливе
Сенат США единогласно осудил действия России в Керченском проливеГазета.Ruвчера в 22:26
В США сенат единогласно принял резолюцию, в которой осуждаются действия российской стороны в Керченском проливе, пишет The Hill. По словам одного из ее авторов сенатора-республиканца Рона Джонсона, таким образом сенат страны поддерживает украинскую сторону.
Газета.Ruвчера в 22:26
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Сегодня сенат принял меры и направил Путину четкое послание, что мы не допустим агрессию его правительства против Украины в Азовском море. Мы решительно осуждаем любые военные действия, предпринятые Россией для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила.
— Крис Мерфи, американский сенатор сшаРБК вчера в 22:56
с чего всё началось
Американские сенаторы единогласно одобрили резолюцию, осуждающую действия России в инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, сообщает издание The Hill.РБКвчера в 22:56
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