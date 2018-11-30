Политика

Сенат США осудил «агрессию России» против Украины в Керченском проливе
РБК
22:56

Американские сенаторы единогласно одобрили резолюцию, осуждающую действия России в инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, сообщает издание The Hill. Авторами документа выступили республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи.
РБК22:56
Крис Мерфи
Сегодня сенат принял меры и направил Путину четкое послание, что мы не допустим агрессию его правительства против Украины в Азовском море. Мы решительно осуждаем любые военные действия, предпринятые Россией для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила.
— Крис Мерфи, американский сенатор сшаРБК 22:56
с чего всё началось
Американские сенаторы единогласно одобрили резолюцию, осуждающую действия России в инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, сообщает
 издание The Hill.
РБК22:56

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