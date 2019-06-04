Политика
Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборыРБК 00:16
Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill. Документ предполагает запрет на получение американской визы для тех, кто был уличен во вмешательстве в выборы в США.
Читать в источнике
Оценить11
В 2016 году мы видели, как путинская Россия пыталась нанести удар в самое сердце наших демократических ценностей и свобод, которыми так гордятся американцы. Запретив въезд в США иностранцам, которые вмешиваются в наши выборы, Америка заявляет всем противникам, что не потерпит ничего подобного.
— Линдси Грэм, американский политикРБК 00:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 10:12, Ашберн
Общество
Противники храма в Екатеринбурге вновь выйдут на несогласованный пикет
Министерство общественной безопасности Свердловской области не разрешило активистам Екатеринбурга выйти на митинг за сохранения сквера.
Обновлено в 05:41
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Игры
Стал доступен предзаказ шутера Call of Duty: Modern Warfare
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Мужчина набросился на Майли Сайрус в толпе
Обновлено вчера в 13:06
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Экономика
Выручка HeadHunter выросла почти на треть
Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:06
Политика
Путин открыл в Москве памятник жертвам концлагерей
Президент России Владимир Путин открыл памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто.
Обновлено в 07:55
Политика
Трамп не узнал своего прошлогоднего подарка Елизавете II
Президент США Дональд Трамп оказался в неловкой ситуации во время своего визита в Великобританию.
Обновлено в 00:36
Общество
Верховный суд признал законным запрет на выезд полицейских за границу
Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить иск о признании незаконным запрета имеющим доступ к гостайне сотрудникам МВД на выезд за границу.
Обновлено в 06:59
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в Тихом Океане
Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в акватории Тихого океана. Об этом сообщается на сайте ЦНИИмаш.
Обновлено в 09:41
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом
Маршрутное такси врезалось в столб в Тверской области, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
Обновлено в 05:56
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02
Футбол
Самый богатый человек Великобритании может приобрести «Ниццу»
Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф предложил 100 миллионов евро за французский клуб "Ницца", информирует nicematin.com.
Обновлено в 07:14
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Гаджеты
Объявлены российские цены на телевизоры-картины Samsung
Компания Samsung Electronics объявила о начале приёма предварительных заказов интерьерных телевизоров Samsung The Frame 2019 модельного года.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Происшествия
Экс-главу Росреестра Дагестана обвинили в махинациях с землей
Бывшего руководителя управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедова привлекли в качестве обвиняемого по делу о махинациях с земельными участками в Махачкале, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 08:49
Политика
На Украине завели дело из-за видео о «захвате» Румынией части страны
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за видеоролика, в котором описывается план якобы захвата Румынией части украинской территории в 2022 году, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
Обновлено в 09:24
Политика
Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»
Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова
Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.
Обновлено в 05:14
Футбол
Сарри сравнил «Наполи» с бывшей женой
Галвный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что практически не спит в последние годы и чувствует себя чужим в Италии, потому что редко бывает дома, сообщает Vanity Fair.
Обновлено в 09:17
Авто
Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России
Автопроизводитель GM Uzbekistan решил раскрыть комплектации и цены моделей Ravon R2 и R4, которые в скором времени появятся на авторынке Российской Федерации.
Обновлено в 06:19