Политика
Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы с 2014 годаРИА Новости 15:37
Сенатский комитет США обвинил РФ во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014-2017 годах, следует из опубликованного документа. Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада.
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с чего всё началось
США в 2018 году пришли к выводу, что Россия изучала базы регистрации избирателей во всех 50 штатах, говорится в докладе комитета сената по разведке.РИА Новости15:45
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Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit.
Обновлено в 07:25
Политика
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской Республике", говорится в заявлении министерства.
Обновлено в 14:04
Политика
Матвиенко призвала не дискриминировать российских богачей
Обновлено в 09:34
Политика
В Финляндии Клинтону подарили его собственный саксофон
Сорок второй президент США Билл Клинтон, находящийся с частным визитом в Финляндии, выступил в четверг вечером в городе Мариехамн, центральном городе Аландских островов, с лекцией, посвящённой изменению климата, и получил в подарок собственный саксофон, приобретенный ранее на аукционе миллионером Андерсом Виклофом (Anders Wiklöf).
Обновлено в 14:27
Кино
Авторы «Игры престолов» ответили на петицию фанатов
Директор телеканала HBO Кейси Блойс впервые отреагировал на петицию фанатов «Игры престолов», в которой они требуют переснять восьмой сезон сериала.
Обновлено в 07:04
Политика
В Москве увидели тенденцию на возвращение Киева в правовое поле
Как заявил источник РИА «Новости», с учетом реалий последних лет, это тенденция по возвращению Киева в правовое поле.
Обновлено в 15:12
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 09:22
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Политика
Назначен новый глава Комитета начальников штабов ВС США
В четверг сенат конгресса США утвердил выдвинутую американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США.
Обновлено в 14:29
Космос
Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Мередин Джойс предположила, что примерно через 4,5-5 миллиарда лет наше Солнце тоже исчерпает свои запасы водорода, так называемое «ядерное горючее», и начнет сжигать гелий.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 14:51
Политика
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.
Обновлено в 12:55
Наука
Раскрыт секрет паука, плетущего самую прочную паутину в мире
Обновлено в 14:22
Футбол
«Астон Вилла» приобрела полузащитника «Манчестер Сити»
Бразильский полузащитник Дуглас Луис, принадлежащий «Манчестер Сити», перебрался в «Астон Виллу».
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Завершены ходовые испытания нового боевого робота «Маркер»
Российский боевой робот «Маркер» завершил ходовые испытания и в ближайшее время выйдет на стрельбовые.
Обновлено в 03:47
Общество
Российские метеорологи дают прогноз о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, сообщает, что на крайнем севере и северо-востоке европейской части России возможны в выходные местами даже осадки в виде дождя с мокрым снегом.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Соловьёв считает, что Зеленский обиделся на Путина
Обновлено вчера в 12:35
Финансы
Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов
Государственный долг Украины вырос в июне на 1,96 миллиарда долларов и составляет 80,35 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов страны.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Политика
Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера
В четверг СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit.
Обновлено в 15:51
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети
Обновлено в 01:42
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Дима Билан удивил поклонников новым образом
Певец Дима Билан показал свой новый образ, опубликовав фото в Instagram. Музыкант перекрасил волосы в блонд, чем удивил своих поклонников.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15