США в 2018 году пришли к выводу, что Россия изучала базы регистрации избирателей во всех 50 штатах, говорится в докладе комитета сената по разведке.

с чего всё началось

Сенатский комитет США обвинил РФ во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014-2017 годах, следует из опубликованного документа. Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада.

Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы с 2014 года

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