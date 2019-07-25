Политика

Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы с 2014 годаРИА Новости 15:37

Сенатский комитет США обвинил РФ во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014-2017 годах, следует из опубликованного документа. Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада.
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с чего всё началось

Россия изучала базы избирателей во всех штатах, заявили в сенате США

США в 2018 году пришли к выводу, что Россия изучала базы регистрации избирателей во всех 50 штатах, говорится в докладе комитета сената по разведке.
РИА Новости15:45

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В Сенате США заявили о «вмешательстве» России в выборы в 2014–2017 годах

Взгляд.ру15:37

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Газета.Ru15:59

Комитет сената США по разведке призвал из-за России воздержаться от внедрения электронного голосования

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В Сенате США заявили, что иностранное вмешательство не повлияло на итоги выборов 2016 года

ТАСС15:55

В конгрессе США заявили о «вмешательстве России» в инфраструктуру выборов

RT на русском15:34

В США заявили об отсутствии влияния на итоги выборов предполагаемого вмешательства РФ

Известия16:03

Комитет сената США призвал воздержаться от внедрения онлайн-голосования

РИА Новости15:53
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
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Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке

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СБУ задержала российский танкер

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit.
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МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской Республике", говорится в заявлении министерства.
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Матвиенко призвала не дискриминировать российских богачей

Обновлено в 09:34
Политика

В Финляндии Клинтону подарили его собственный саксофон

Сорок второй президент США Билл Клинтон, находящийся с частным визитом в Финляндии, выступил в четверг вечером в городе Мариехамн, центральном городе Аландских островов, с лекцией, посвящённой изменению климата, и получил в подарок собственный саксофон, приобретенный ранее на аукционе миллионером Андерсом Виклофом (Anders Wiklöf).
Обновлено в 14:27
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Авторы «Игры престолов» ответили на петицию фанатов

Директор телеканала HBO Кейси Блойс впервые отреагировал на петицию фанатов «Игры престолов», в которой они требуют переснять восьмой сезон сериала.
Обновлено в 07:04
Политика

В Москве увидели тенденцию на возвращение Киева в правовое поле

Как заявил источник РИА «Новости», с учетом реалий последних лет, это тенденция по возвращению Киева в правовое поле.
Обновлено в 15:12
Политика

Президент Туниса умер на 93-м году жизни

Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Политика

Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года

Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 09:22
Единоборства

Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой

Обновлено в 14:46
Политика

Назначен новый глава Комитета начальников штабов ВС США

В четверг сенат конгресса США утвердил выдвинутую американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США.
Обновлено в 14:29
Космос

Астрономы нашли умирающего двойника Солнца

Мередин Джойс предположила, что примерно через 4,5-5 миллиарда лет наше Солнце тоже исчерпает свои запасы водорода, так называемое «ядерное горючее», и начнет сжигать гелий.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Появилось видео нападения на Порошенко

Обновлено в 11:38
Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги Европы

Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 14:51
Политика

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.
Обновлено в 12:55
Наука

Раскрыт секрет паука, плетущего самую прочную паутину в мире

Обновлено в 14:22
Футбол

«Астон Вилла» приобрела полузащитника «Манчестер Сити»

Бразильский полузащитник Дуглас Луис, принадлежащий «Манчестер Сити», перебрался в «Астон Виллу».
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Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

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Армия и оружие

Завершены ходовые испытания нового боевого робота «Маркер»

Российский боевой робот «Маркер» завершил ходовые испытания и в ближайшее время выйдет на стрельбовые.
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Общество

Российские метеорологи дают прогноз о снеге в выходные

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, сообщает, что на крайнем севере и северо-востоке европейской части России возможны в выходные местами даже осадки в виде дождя с мокрым снегом.
Обновлено вчера в 13:47
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Соловьёв считает, что Зеленский обиделся на Путина

Обновлено вчера в 12:35
Финансы

Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов

Государственный долг Украины вырос в июне на 1,96 миллиарда долларов и составляет 80,35 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов страны.
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Происшествия

В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы

Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Политика

Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера

В четверг СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit.
Обновлено в 15:51
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Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети

Обновлено в 01:42
Политика

Кличко вновь не смог выговорить слово

Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
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Шоу-бизнес

Дима Билан удивил поклонников новым образом

Певец Дима Билан показал свой новый образ, опубликовав фото в Instagram. Музыкант перекрасил волосы в блонд, чем удивил своих поклонников.
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Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
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