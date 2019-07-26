Политика

Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы с 2014 годаРИА Новости 15:37

Сенатский комитет США обвинил РФ во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014-2017 годах, следует из опубликованного документа. Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада.
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с чего всё началось
Кремль, начиная как минимум с 2014 года, вел обширную деятельность против избирательной инфраструктуры США, говорится
 в докладе комитета по разведке Сената США.
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