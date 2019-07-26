Политика
Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы с 2014 годаРИА Новости 15:37
Сенатский комитет США обвинил РФ во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014-2017 годах, следует из опубликованного документа. Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада.
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с чего всё началось
Кремль, начиная как минимум с 2014 года, вел обширную деятельность против избирательной инфраструктуры США, говорится в докладе комитета по разведке Сената США.Весьма18:19
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Свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 миллион проживает с хронической инфекцией гепатита С, при этом без необходимого лечения к 2030 году от заболевания погибнет 4,5 миллиона человек, заявил глава отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марк Балтрейс.
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В Тунисе назначили дату досрочных президентских выборов
Избирком Туниса назначил проведение первого тура досрочных выборов президента страны на 15 сентября в связи с кончиной президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси, сообщил арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia.
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Оплата подарочного набора для новорожденных может быть возложена на регионы.
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Моряков захваченного Украиной российского танкера отпустили
Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила моряков с задержанного российского танкера.
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Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
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В Амурской области гребень Селемджинского паводка проходит в районе села Норск Селемджинского района.
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Умер народный артист Анатолий Торопов
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Художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков не планирует в ближайшее время возвращаться к съемкам в фильмах.
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В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
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В Китае усыновившая 118 детей женщина получила срок за мошенничество
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