Политика

Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы, ничего не доказавREGNUM 18:08

Предположительно, российская сторона «искала уязвимости в системах голосования для дальнейшего использования». Напомним, расследование Мюллера длилось не один год и не нашло доказательств вмешательства России в выборы американского президента.
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с чего всё началось
Кремль, начиная как минимум с 2014 года, вел обширную деятельность против избирательной инфраструктуры США, говорится
 в докладе комитета по разведке Сената США.
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