Политика
Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы, ничего не доказавREGNUM 18:08
Предположительно, российская сторона «искала уязвимости в системах голосования для дальнейшего использования». Напомним, расследование Мюллера длилось не один год и не нашло доказательств вмешательства России в выборы американского президента.
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с чего всё началось
Кремль, начиная как минимум с 2014 года, вел обширную деятельность против избирательной инфраструктуры США, говорится в докладе комитета по разведке Сената США.Весьма18:19
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Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
В.Шендерович: Если танкер участвовал в блокировании украинских судов, значит, они имели все основания его задержать Т. Фельгенгауэр― А у нас тоже никто не может опрокинуть.
Обновлено в 13:46
Экономика
Акции Tesla рухнули после провального квартального отчета
Судя по финансовому отчету, у Tesla дела идут не так хорошо, как хотелось бы Илону Маску - убыток компании во втором квартале составил $408 млн, не оправдав ожиданий аналитиков.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты Ираном
Иран провел запуск баллистической ракеты, сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 19:58
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:17
Гаджеты
BQ выпустила телефон для военнослужащих BQ 2432 Tank SE
Обновлено в 16:33
Теннис
Посольство в Вашингтоне заявило о дискриминации российских спортсменов
Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с отказом предоставить визу российской теннисистке Светлане Кузнецовой.
Обновлено в 20:31
Политика
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.
Обновлено в 21:11
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают Утяшеву в вечернем платье на рыбалке
На кадрах девушка предстала в длинном вечернем платье черного цвета в горох.
Обновлено в 06:18
Авто
В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Новейший экраноплан «Чайка» оснастят ракетами глобального удара
Экраноплан «Чайка» оснастят ракетой мгновенного глобального удара «Курьер».
Обновлено в 02:36
Политика
Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.
Обновлено в 17:41
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено в 18:23
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41
Политика
Помпео рассказал, как поставит Иран в невыгодное положение
Участие ряда стран в защите морских путей, проходящих через Персидский залив и Ормузский пролив поставит Тегеран в невыгодное положение, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, сообщили в пресс-службе Госдепа.
Обновлено в 21:42
Космос
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС
Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено в 18:46
Футбол
Влашич: ЦСКА ждёт реально очень сложная игра с «Локомотивом»
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».
Обновлено в 20:55
Политика
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено в 11:48
Баскетбол
«Бостон» подписал контракт с 231-сантиметровым центровым Фаллом
Центровой Тако Фалл подписал контракт с «Бостоном», сообщает официальный сайт «Селтикс». Также клуб подписал защитника Джавонте Грина.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
Завершен первый этап поставок систем С-400 Турции
Транспортные самолеты совершили около тридцати полетов из России в Турцию. Категорически против сделки выступают США.
Обновлено в 09:30
Здоровье
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления гречки
Обновлено в 06:59
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено в 11:41
Кино
Трейлер новой части Zombieland 2 появился в Сети
Sony Pictures опубликовала на YouTube-канале трейлер новой части Zombieland.
Обновлено в 13:01
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 14:51
Здоровье
ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
По словам Балтрейса, гепатит является "молчаливым убийцей", так как заболевание официально диагностировано только у каждого десятого человека из 257 миллионов тех, кто живет с гепатитом В. При этом, всего 4,5 миллиона человек получают необходимое лечение от заболевания.
Обновлено в 18:40
Здоровье
Жительница подмосковной Балашихи родила четверню
Обновлено в 11:53
Политика
Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса
В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 18:58