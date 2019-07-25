Политика
Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы, ничего не доказавREGNUM вчера в 18:08
Предположительно, российская сторона «искала уязвимости в системах голосования для дальнейшего использования». Напомним, расследование Мюллера длилось не один год и не нашло доказательств вмешательства России в выборы американского президента.
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с чего всё началось
Кремль, начиная как минимум с 2014 года, вел обширную деятельность против избирательной инфраструктуры США, говорится в докладе комитета по разведке Сената США.Весьмавчера в 18:19
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Комитет Сената США счел недоказанным влияние РФ на голосование на выборах 2016 года
Интерфаксвчера в 16:00
Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы с 2014 года
Телеканал 360°вчера в 16:19
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
Общество
Американскую журналистку удивил московский McDonald’s
Обновлено вчера в 14:29
Политика
На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера
Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
В Челябинской области повторно проверили палаточные лагеря
В Челябинской области провели повторные профилактические осмотры загородных лагерей, в том числе палаточных.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом
Трамп вышел на сцену и произносил речь на фоне печати президента США, на которой вместо обычного орла был двуглавый, сжимающий в лапе вместо стрел клюшки для гольфа — намек на увлечение президента этим дорогостоящим видом спорта.
Обновлено вчера в 06:36
Политика
Названо предназначение задержанного СБУ российского танкера
Экипаж задержанного СБУ российского танкера перевозил его в порт Измаил на ремонт, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Китае ребенок помог найти 11 ископаемых яиц динозавра
Девятилетний мальчик помог ученым найти 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, передает ТАСС.
Обновлено в 01:04
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено 24 июля в 12:53
Общество
Полигон «Воловичи» в Коломне закроют до конца года
Обновлено вчера в 13:43
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие
Трамп прокомментировал пуски северокорейских ракет
Президент США Дональд Трамп не видит ничего страшного в проведенных накануне Северной Кореей пусках ракет.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Жара в Германии установила новый температурный рекорд
Обновлено вчера в 11:27
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
Политика
Трамп прокомментировал выступление Мюллера в Конгрессе США
Итогом выступления экс-спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгрессе США по делу о «российском вмешательстве» в выборы 2016 г. американский президент Дональд Трамп остался доволен, сообщил он журналистам.
Обновлено 24 июля в 18:11
Шоу-бизнес
45-летняя Василиса Володина показала фигуру в купальнике
Поклонники отметили, что 45-летняя телеведущая прекрасно выглядит. Володина может смело похвастаться стройностью фигуры.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
В США на федеральном уровне вернули смертную казнь
В США на федеральном уровне возобновляют смертную казнь, которая действовала только в некоторых штатах на протяжении практически двадцати лет.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено вчера в 07:53
Гаджеты
Apple заявила о покупке модемного бизнеса Intel
Apple приобретет большую часть модемного бизнеса Intel, говорится в сообщениях, опубликованных на сайтах Apple и Intel.
Обновлено вчера в 19:42
Космос
Корабль Dragon отправился на орбиту с новым стыковочным узлом для МКС
Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 c космическим грузовиком Dragon, который доставит на Международную космическую станцию около 2,5 тонны грузов и оборудования, в том числе стыковочный узел IDA-3 (International Docking Adapter), к которому смогут причаливать пилотируемые корабли самой SpaceX и Boeing, а также американский космический 3D-биопринтер.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Конгресс США одобрил отсрочку для потолка госдолга
Законопроект о продлении на два года срока наступления потолка американского госдолга получил одобрение Конгресса США, передаёт C-Span.
Обновлено вчера в 20:17
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» дебютный матч в Лиге Европы
Во второй половине встречи футболисты "Арсенала" усилили натиск на ворота гостей, но каждый раз атаки "оружейников" завершались либо ударами мимо ворот голкипера "Нефтчи", либо грамотной игрой обороны гостей из Азербайджана.
Обновлено вчера в 14:57
Экономика
Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%
Рост НДС на пальмовое масло до с 10% до 20% может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий.
Обновлено вчера в 19:25
Экономика
Правительство РФ выделит более 15,5 млрд рублей пяти регионам
Правительство РФ дополнительно выделит более 15.5 млрд рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока.
Обновлено вчера в 07:04
Общество
Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова
Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал об обязанностях 6-летнего охранника главы республики Рамзана Кадырова, которого зовут Магомед-Эми Газиев.
Обновлено вчера в 16:17
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
В Ленобласти стена жилого дома рухнула после взрыва газа
После взрыва газового баллона в поселке Рахья Всеволожского района Ленинградской области потребовалась эвакуация жителей.
Обновлено вчера в 10:59