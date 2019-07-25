Политика
Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы, ничего не доказавREGNUM вчера в 18:08
Предположительно, российская сторона «искала уязвимости в системах голосования для дальнейшего использования». Напомним, расследование Мюллера длилось не один год и не нашло доказательств вмешательства России в выборы американского президента.
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с чего всё началось
Кремль, начиная как минимум с 2014 года, вел обширную деятельность против избирательной инфраструктуры США, говорится в докладе комитета по разведке Сената США.Весьмавчера в 18:19
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Комитет Сената США счел недоказанным влияние РФ на голосование на выборах 2016 года
Интерфаксвчера в 16:00
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Авто
ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год
Внедрение нового типа автомобильных и мотоциклетных номеров отложено на год.
Обновлено вчера в 22:05
Футбол
Малком может перейти из «Барселоны» в «Боруссию» Д
Год назад Малком перешел из «Бордо» в «Барселону» за 41 миллион евро.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Офис судовладельца задержанного Украиной танкера посетили силовики
В офисе компании-владельца задержанного на Украине танкера ООО «Фос Шипинг Менеджмент» в Геленджике побывали представители силовых органов, 25 июля сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера
В случае захвата россиян в заложники при задержании СБУ российского танкера последствия не заставят себя ждать, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Обновлено вчера в 08:11
Космос
Независимые ученые считают, что инопланетяне давно оккупировали Луну
Обновлено вчера в 06:11
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 16:17
Авто
В России построят новый автозавод
По словам Сорокина, на первом этапе на новом предприятии организуют две сборочные линии, а к 2024 году построят цеха сварки и окраски.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено вчера в 11:38
Общество
Apple может уйти из России из-за новой идеи депутатов Госдумы
Специалисты подчёркивают, что компания Apple никогда не предустанавливала сторонние приложения и вряд ли станет это делать специально для России.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено вчера в 08:32
Армия и оружие
Ким Чен Ын: Запуск ракет был предупреждением Южной Корее
Обновлено вчера в 19:33
Политика
На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера
Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
В Госдуме рассказали о «полуобморочном» состоянии украинских кораблей
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что украинские военные корабли, находящиеся в Севастополе, не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота России, который отмечается 28 июля.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Обновлено вчера в 05:05
Армия и оружие
Иран испытал баллистическую ракету
Иран провел успешные испытания баллистической ракеты средней дальности.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено вчера в 11:45
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group создадут российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, говорится в совместном релизе, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.
Обновлено вчера в 07:10
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия
Погода буйствует: в Амурской области эвакуируют людей
В Амурской области из-за наводнения эвакуируют людей. Жителей села Норска пришлось вывозить на вертолете, Ми-8 сделал несколько рейсов.
Обновлено вчера в 09:29
Армия и оружие
Боевой корабль ВМС Вьетнама впервые прибыл во Владивосток
Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом.
Обновлено 24 июля в 22:25
Музыка
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено 24 июля в 22:20
Армия и оружие
Танки Т-72БЗ атакой с ходу разгромили «противника» на Кузбассе
Использовав элемент неожиданности экипажи Т-72БЗ атакой с ходу, с максимально допустимой скоростью движения, из штатного вооружения разгромили условного противника.
Обновлено вчера в 20:31
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в ноябре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
В Тунисе пройдут досрочные президентские выборы
В Тунике глава Высшей независимой комиссии по выборам (ЦИК) Набиль Баффун сообщил, что выборы президента страны, исходно запланированные на 17 ноября, будут проведены досрочно после кончины главы государства Бежи Каида ас-Себси Глава ЦИК подчеркнул, что конституция Туниса требует проведения выборов в течение 90 дней.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
В.Шендерович: Если танкер участвовал в блокировании украинских судов, значит, они имели все основания его задержать Т. Фельгенгауэр― А у нас тоже никто не может опрокинуть.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Путин принял в Кремле пострадавших от наводнения в Иркутской области
Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
Обновлено вчера в 12:06
Шоу-бизнес
Forbes назвал Нурмагомедова самым знаменитым в России
По версии Forbes-Russia, самой успешной знаменитостью страны моложе 40 лет стал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Обновлено вчера в 12:34