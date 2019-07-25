с чего всё началось

Предположительно, российская сторона «искала уязвимости в системах голосования для дальнейшего использования». Напомним, расследование Мюллера длилось не один год и не нашло доказательств вмешательства России в выборы американского президента.

Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы, ничего не доказав

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