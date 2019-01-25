Политика
Сенат США не принял законопроект Трампа по прекращению шатдаунаГазета.Ru вчера в 15:17
Сенат США не принял предложение американского лидера Дональда Трампа по прекращению приостановки работы правительства страны.
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Сенат США не принял план Трампа и предложение Демократической партии по завершению шатдауна
Телеканал RTVIвчера в 16:15
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Политика
Кадыров вступился за российскую журналистку Скабееву
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Нальчике совершено вооруженное нападение на полицейских
По предварительной информации, полицейские, на которых было совершено нападение, являются сотрудниками ДПС.
Обновлено вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова
Актер Максим Виторган попросил больше не сообщать ему о том, что его супруга Ксения Собчак снова замечена в компании режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Сообщения о минировании объектов в ряде регионов оказались ложными
Больницы Иркутска, получившие по электронной почте сообщения о «минировании», восстановили работу в штатном режиме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 01:01
Технологии
Россиян решили обложить налогом на смартфоны
В России планируют ввести платную регистрацию всех устройств, обладающих IMEI-кодами (международным идентификатором мобильного оборудования): от смартфонов до некоторых моделей водосчетчиков.
Обновлено в 01:18
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Еврокапитал-Альянс»
Решением Банка России утром 25 января отозвана лицензия у ООО КБ «Еврокапитал-Альянс», занимавшего 322-е место в банковской системе страны.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»
В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Главу Нефтеюганска госпитализировали после обысков
Сразу после обысков в мэрии Нефтеюганска у главы города Сергея Дегтярёва ухудшилось самочувствие.
Обновлено в 00:51
Происшествия
В жилом доме в Балашихе произошел взрыв
В жилой многоэтажке в подмосковной Балашихе произошел пожар. Ему предшествовал взрыв, рассказал источник ТАСС в экстренных службах.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено вчера в 06:24
Общество
Минобороны рассекретило новые документы о блокаде Ленинграда
Обновлено в 01:06
Политика
Без двух минут до конца света. Стрелки часов Судного дня не сдвинулись
Напомним, в момент обострения отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей зимой 2018 года стрелки часов Судного дня были установлены на отметке, после которой до наступления ядерной катастрофы остается «две минуты».
Обновлено вчера в 19:53
Транспорт
В Саратовской области из-за снегопада задерживаются поезда
Поезда дальнего следования в Саратовской области идут в четверг с задержкой до трех часов, причиной стали сложные метеоусловия — на регион обрушился сильный снегопад.
Обновлено вчера в 13:54
Авто
В Калининграде начался выпуск седанов Kia K900
Калининградский завод Автотор приступил к сборке представительских седанов Kia K900.
Обновлено вчера в 10:14
Экономика
Сбербанк скоро запустит проект по распознаванию клиентов по лицу
Сбербанк в ближайшее время запустит в нескольких своих офисах пилотный проект по распознаванию клиентов по лицу, заявил «РИА Новости» зампред банка Станислав Кузнецов в кулуарах экономического форума в Давосе.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Выживший штурман рассказал о подробностях столкновения двух Су-34
По информации источника в силовых структурах, спасенный штурман одного из столкнувшихся над Японским морем истребителей-бомбардировщиков Су-34 рассказал о моменте аварии.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Брянский облсуд оправдал обвиняемых по делу о контрабанде 42 т мака
Обвиняемые, как полагали следователи, ввезли в Россию 42 т кондитерского мака, содержащего наркотические вещества.
Обновлено вчера в 09:57
Космос
Ученые назвали причину зарождения жизни на Земле
Обновлено в 00:32
Наука
Ученые нашли естественный способ защиты от рака
Возникновение онкологических заболеваний предотвращает процесс аутофагии в клетках, считают ученые калифорнийские ученые и специалисты немецкого Гейдельбергского университета.
Обновлено в 00:56
Технологии
Apple уволила больше 200 сотрудников
Корпорация Apple уволила больше 200 сотрудников, которые занимались проектом беспилотного автомобиля Titan.
Обновлено вчера в 19:43
Финансы
ЦБ возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке 1 февраля
Банк России с 1 февраля возобновляет отложенные покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:30
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено вчера в 09:15
Авто
Составлен ТОП-10 самых популярных иномарок на вторичном рынке России
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
Из Исторического музея пропала икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская»
Икона "Богоматерь Шуйская-Смоленская" пропала из фондохранилища Государственного исторического музея, проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено вчера в 04:07
Кино
Стали известны новые детали финального сезона «Игры престолов»
Французская телесеть Orange Cinema Series раскрыла данные о хронометраже серий последнего сезона сериала «Игра престолов», который стартует 14 апреля.
Обновлено в 00:47
Культура
Автор «50 оттенков серого» представит новый роман в апреле
Обновлено в 00:48
Политика
В Киеве заявили о неизбежности договора с Россией на транзит газа
России придется подписать контракт с Киевом на транзит газа в Европу, так как остается необходимость обеспечивать поставки до строительства газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 00:55
Политика
В Совете Европы рассказали о сумме долга России
Задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниеля Хольтгена.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
У 10% россиян выросла зарплата в 2018 году
В 2018 году зарплату подняли 10% работающим россиянам, сообщает «РИА новости» со ссылкой на результаты исследования холдинга «Ромир».
Обновлено вчера в 23:45
Экономика
Система быстрых платежей будет запущена в России 28 января
Система быстрых платежей (СБП) будет запущена в России 28 января, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на презентации СБП.
Обновлено вчера в 05:45