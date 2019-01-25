Сенат США не принял законопроект Трампа по прекращению шатдаунаГазета.Ru 15:17

Сенат США не принял предложение американского лидера Дональда Трампа по прекращению приостановки работы правительства страны.

Сенат США не принял законопроект Трампа по прекращению шатдауна

Политика Политика Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву

Происшествия Происшествия Шесть больниц в Иркутске эвакуированы из-за угрозы минирования Пациентов по меньшей мере шести больниц эвакуировали в Иркутске из-за сообщений о «минировании», сообщили в региональном Минздраве.

Технологии Технологии Apple уволила больше 200 сотрудников Корпорация Apple уволила больше 200 сотрудников, которые занимались проектом беспилотного автомобиля Titan.

Политика Политика Без двух минут до конца света. Стрелки часов Судного дня не сдвинулись Стрелки Часов Судного дня остались на отметке без двух минут до конца света, следует из сообщения «Бюллетеня ученых-атомщиков».

Общество Общество В нацпарке Приморья на видео впервые попали сразу четыре тигренка Впервые за всю историю наблюдений в национальном парке "Земля леопарда" удалось снять на видео сразу четырех тигрят и их маму, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".

Общество Общество Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.

Происшествия Происшествия В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв Взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме в подмосковной Балашихе. После взрыва в здании начался пожар.

Общество Общество Министерство обороны опубликовало документы о блокаде Ленинграда Новые факты и документы о блокаде Ленинграда Министерство обороны опубликовало к 75-летию освобождения города.

Авто Авто Skoda назовет новый кроссовер Skoda Kamiq Что интересно, чехи продолжают называть свои кроссоверы в одной и той же манере: начиная с «К» и заканчивая «Q». В частности, название Kamiq с языка интуитов (коренного населения северной части Канады и Гренландии) означает некий предмет, который настолько сильно подходит своему владельцу, что ощущается им, как вторая кожа.

Транспорт Транспорт Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Космос Космос Ученые назвали новую теорию появления жизни на Земле

Авто Авто Toyota представила спецверсию Land Cruiser 200 Компания Toyota рассекретила специальную версию внедорожника Land Cruiser 200 под названием Heritage Edition.

Политика Политика Сорос назвал Си Цзиньпина самым опасным противником демократии Миллиардер Джордж Сорос предупредил о серьезной опасности использования руководством авторитарных режимов, таких как Китай, искусственного интеллекта и назвал председателя КНР Си Цзиньпина самым опасным противником демократических обществ.

Авто Авто «Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступил к серийному производству новой модели седана KIA K900 на заводе в Калининграде, сообщила в четверг пресс-служба компании.

Происшествия Происшествия Поиски пропавшего самолета с футболистом завершены Полиция завершила поиски аргентинского форварда Эмилиано Сала, который был на борту самолета Piper PA-46 Malibu, исчезнувшего при перелете из Нанта в Кардифф.

Наука Наука Ученые нашли в Китае останки «утконоса» времен динозавров Учёные проанализировали останки и сделали вывод, что это животное обитало в воде и внешне было практически неотличимо от современных утконосов.

Общество Общество Российские студенты назвали лучшими работодателями Google и «Яндекс» Наиболее привлекательными работодателями российские студенты считают корпорации Google и «Яндекс», передает РБК.

Политика Политика США отозвали часть своих дипломатов из Венесуэлы США приняли решение отозвать часть своих дипломатов из посольства в Каракасе, сообщает 24 января Associated Press со ссылкой на Госдепартамент.

Экономика Экономика Сбербанк скоро запустит проект по распознаванию клиентов по лицу Сбербанк в ближайшее время запустит в нескольких своих офисах пилотный проект по распознаванию клиентов по лицу, заявил «РИА Новости» зампред банка Станислав Кузнецов в кулуарах экономического форума в Давосе.

Наука Наука Генетики выяснили, почему некоторые люди никогда не толстеют В общей сложности, британским генетикам удалось выделить тринадцать мелких мутаций, особенно сильно влиявших на то, останется ли человек худым после перехода на неправильную диету или отказа от занятий спортом.

Экономика Экономика Банк России запустит систему быстрых платежей 28 января Директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сообщила, что тестовый запуск системы быстрых платежей (СБП) запланирован на 28 января.

Происшествия Происшествия В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход

Политика Политика Лавров «поздоровался» с назойливым микрофоном

Общество Общество Юрий Дудь стал совладельцем Sports.ru Журналист и видеоблогер Юрий Дудь стал акционером портала Sports.ru, следует из данных СПАРК.

Экономика Экономика Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 150 рублей в месяц Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) составит около 150 рублей в месяц.

Общество Общество Самая дорогая квартира в США продана за 238 миллионов долларов

Космос Космос Космический грузовик «Прогресс» затопят в Тихом океане Грузовой космический корабль «Прогресс МС-09», в настоящее время пристыкованный к МКС, в пятницу будет отстыкован, сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане, передает РИА Новости.

Политика Политика Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.

Гаджеты Гаджеты Vivo представила смартфон без портов и отверстий На днях Meizu представила смартфон, который отличается отсутствием физических кнопок и разъема для зарядного устройства.