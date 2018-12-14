Политика

Сенат США может официально осудить саудовского принца по делу Хашукджи
RT на русском
11 декабря в 08:29

Сенат США может официально осудить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле. Об этом сообщает The Washington Post.
RT на русском11 декабря в 08:29

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