Политика
Сенат США может официально осудить саудовского принца по делу Хашукджи
Сенат США может официально осудить саудовского принца по делу ХашукджиRT на русском11 декабря в 08:29
Сенат США может официально осудить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле. Об этом сообщает The Washington Post.
RT на русском11 декабря в 08:29
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