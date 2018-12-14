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Сенат США может официально осудить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле. Об этом сообщает The Washington Post.

Сенат США может официально осудить саудовского принца по делу Хашукджи

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Армия и оружие Армия и оружие Лётчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию Лётчики Воздушно-космических сил России, которые 10 декабря совершили трансатлантический беспосадочный перелёт в Венесуэлу, начали подготовку к возвращению в Россию.

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Армия и оружие Армия и оружие У границ России за год обнаружили 3 тысячи иностранных самолётов

Политика Политика Россия и Китай не поддержали резолюцию Совбеза ООН о помощи Сирии Представители России и Китая в Совете безопасности ООН воздержались от голосования по резолюции, которая устанавливает механизм доставки гуманитарной помощи в Сирию.

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Политика Политика Владивосток стал столицей Дальнего Востока Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

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