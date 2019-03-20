Политика
Сенат Казахстана возглавила старшая дочь НазарбаеваРБК 04:47
Старшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига стала председателем сената парламента страны. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на результаты голосования. Выборы проводились тайным голосованием.
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Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Наука
Ученые усовершенствовали технологию электролиза морской воды
Обновлено вчера в 05:20
Общество
Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ
Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес
Тимати и Алёна Шишкова отпраздновали 5-летие дочери Алисы
Родители подарили девочке на 5-летие тематическую вечеринку с элементами повествования Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".
Обновлено вчера в 12:41
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины
В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 06:16
Общество
Росстат нашел связь между бедностью и одиночеством
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Челябинске на кладбище расстреляли двоих мужчин
В Челябинске двое мужчин стали жертвами вооруженной разборки на Успенском кладбище.
Обновлено в 05:30
Футбол
«Манчестер Сити» близок к подписанию Сауля
Сумма трансфера составит 80 миллионов евро. "Манчестер Сити" видит в Сауле замену для Фернандиньо, которому в мае исполнится 34 года.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны
Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 07:19
Общество
Выступавший против обязательной вакцинации политик заболел ветрянкой
Итальянский политик Массимилиано Федрига, выступающий против обязательной вакцинации, заболел ветряной оспой.
Обновлено в 06:58
Общество
Садальский предложил депутатам Госдумы подумать об отмене времени
Станислав Садальский, комментируя законопроект, согласно которому в Россию предлагается вернуть сезонность времени и перевод стрелок часов, предложил депутатам «время совсем отменить».
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Вице-адмирал предложил переоснастить «Калибрами» отправленные в утиль подлодки
Стратегические атомные подводные лодки проекта 941 «Акула» можно оснастить 200 крылатыми ракетами «Калибр», заявил бывший первый замначальника Главного штаба ВМФ вице-адмирал Олег Бурцев.
Обновлено в 07:34
Театры
Умер оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов умер в ночь на среду в Москве на 48-м году жизни.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Точивший нож мясник напугал пассажиров в метро Мадрида
Грозит ли пассажиру с ножом какое-либо наказание, пока не известно, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 07:43
Общество
Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Подлодка «Казань» впервые выстрелит ракетой «Циркон» в 2020 году
Российская многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» впервые выстрелит новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» в 2020 году.
Обновлено вчера в 04:00
Общество
В Екатеринбурге бизнесмена оштрафуют за бесплатную раздачу еды
Роспотребнадзор отправился с проверкой в екатеринбургский магазин «Жизньмарт», где решили бесплатно отдавать списанную еду.
Обновлено в 05:38
Общество
Беглов отправил в отставку главу комитета по печати Санкт-Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду отправил в отставку Сергея Серезлеева.
Обновлено в 06:56
Политика
Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер прилетел в Челябинск из Москвы.
Обновлено в 01:05
Финансы
Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублей
Правительство Белоруссии поручило минфину разместить в России государственные облигации в сумме до 30 млрд российских рублей.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Французская прокуратура предъявила обвинения сенатору Керимову
Во Франции предъявили обвинения сенатору Сулейману Керимову, сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.
Обновлено в 04:53
Футбол
Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»
Испанский вратарь Икер Касильяс подписал новое соглашение с португальским ФК "Порту", сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.
Обновлено в 07:15
Транспорт
Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка»
Сергей Собянин побывал на строящейся станции БКЛ "Стромынка", которая появится рядом с парком "Сокольники".
Обновлено в 06:43
Политика
Путин прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин прокомментировал отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выразив надежду на преемственность политики с приходом нового руководителя страны, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Брошенную в квартире в Москве девочку выпишут из больницы 20 марта
Пятилетнюю девочку, обнаруженную оставленной в московской квартире, выпишут из больницы 20 марта.
Обновлено в 06:36
Футбол
Мать Рабио: «Не хочу плакать, но мой сын — заключенный в „ПСЖ“»
Обновлено вчера в 16:49