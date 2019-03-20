Политика

Сенат Казахстана возглавила старшая дочь НазарбаеваРБК 04:47

Старшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига стала председателем сената парламента страны. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на результаты голосования. Выборы проводились тайным голосованием.
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Дарига Назарбаева избрана председателем Сената Казахстана

ТАСС04:58

Старшая дочь Назарбаева избрана спикером Сената Казахстана

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Дочь Назарбаева стала спикером сената Казахстана

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Старшую дочь Назарбаева избрали спикером сената Казахстана

РИА Новости04:45

Новым спикером сената Казахстана стала старшая дочь Назарбаева

Комсомольская правда05:03
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Политический деятель Республики Казахстан, доктор политических наук. Старшая дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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