Футбол

Сен-Максимен стал игроком «Ньюкасла»Sportbox.RU 15:51

Нападающий Аллан Сен-Максимен стал игроком «Ньюкасла». Контракт рассчитан на шесть лет.
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Сен-Максимен стал игроком «Ньюкасла»

Спорт-Экспресс17:08

Сен-Максимен стал игроком «Ньюкасла»

Sportbox.RU15:51

«Ньюкасл» подписал вингера «Ниццы» Сен-Максимена за 18 млн евро

Sports.ru14:21

«Ньюкасл» приобрёл у «Ниццы» Сент-Максимена за € 18 млн

Чемпионат15:26

«Ньюкасл» подписал полузащитника «Ниццы» Сент-Максимена

Евро-футбол.ру15:05

«Ньюкасл» объявил о подписании вингера «Ниццы»

Soccer.ru15:38

Сен-Максимен стал игроком «Ньюкасла»

Матч ТВ15:51
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
Политика

Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом

Президент России Владимир Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом.
Обновлено в 15:55
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Ларссон рассказал о переходе в «Спартак»

Обновлено в 15:44
Политика

Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам

Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
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Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля

Обновлено в 05:26
Политика

МИД Франции связал прекращение ДРСМД с риском нестабильности в Европе

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) несет риск увеличения нестабильности в Европе.
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Футбол

Сергей Семак ждет еще одного футболиста уровня Малкома в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак надеется, что клуб сможет осуществить трансфер еще одного игрока уровня Малкома до закрытия трансферного окна.
Обновлено в 10:41
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«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги

«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Кино

Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене

Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия

Обновлено в 14:34
Футбол

Мелкадзе близок к переходу в «Ахмат»

Напомним, что Мелкадзе в мае продлил контракт со «Спартаком». Соглашение действует до 2022 года.
Обновлено в 16:19
Авто

Проект «внедорожного» Largus Karelia обрастает новыми подробностями

Обновлено в 04:28
Экономика

Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 40%

Чистая прибыль «Ростелекома» по втором квартале 2019 года выросла на 40%, достигнув 4,3 млрд рублей, по сравнению с 3,09 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчётности компании по МСФО.
Обновлено в 04:45
Авто

Renault Arkana теперь стоит больше миллиона

Обновлено вчера в 06:05
Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Гаджеты

Realme 8 августа представит смартфон с 64-Мп камерой

Обновлено в 07:44
Футбол

РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".
Обновлено в 10:32
Общество

S7 вернула название «Сибирь» для восстановления горящих лесов

Обновлено вчера в 23:05
Политика

Госбюро изъяло у военных документы по керченской провокации

Государственное бюро расследований Украины получило от командования Военно-морскими силами копии документов, которые имеют отношение к проходу трех кораблей ВМСУ через Керченский пролив в ноябре 2018 года.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Женщина убила двух дочерей, которые мешали ей оказывать секс-услуги

Обновлено в 14:56
Происшествия

В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу

Обновлено в 12:40
Интернет

Samsung и Sony возродят технологию UWB

Обновлено в 08:37
Политика

Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ

Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Кино

В сеть слили первый тизер нового фильма Кристофера Нолана

Пользователи слили в сеть тизер предстоящего фильма оскароносного режиссера Кристофера Нолана под названием "Принцип" (Tenet).
Обновлено в 12:33
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Воровка под видом принцессы из ОАЭ обокрала ювелирный магазин в Париже

В Париже женщина, выдав себя за принцессу из ОАЭ, ограбила ювелирный магазин на €1,6 млн.
Обновлено в 11:50
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Общество

Путин подписал закон о повышении детских пособий

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Общество

Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера

Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
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Apple выпустит MacBook с 5G в 2020 году

Apple во II половине 2020 года выпустит серию ноутбуков MacBook с поддержкой мобильных 5G-сетей – сообщает издание Digitimes.
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