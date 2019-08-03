Футбол
Сен-Максимен стал игроком «Ньюкасла»Sportbox.RU вчера в 15:51
Нападающий Аллан Сен-Максимен стал игроком «Ньюкасла». Контракт рассчитан на шесть лет.
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Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
В возрасте 81 года скончалась народная артистка РСФСР и певица Александра Стрельченко. Об этом сообщает пресс-служба театра "Русская песня".
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Политика
Россия сделала предложение США по ракетам средней и меньшей дальности
Отмечено, что американцам предложена инициатива о введении моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (наземного базирования).
Обновлено 01 августа в 23:39
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено вчера в 03:35
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Telegraph: США могут отказать Великобритании в торговой сделке из-за цифрового налога
Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Великобританию о том, что Соединенные Штаты могут отказаться от заключения соглашения о свободной торговле между двумя странами, если Лондон введет налог на крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги.
Обновлено в 01:49
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Политика
Членов «Слуги народа» заставили разуться перед визитом Зеленского
Перед визитом президента Украины Владимира Зеленского членов "Слуги народа" Управление госохраны заставило снять обувь, сообщает "Украинская правда" Президент Владимир Зеленский посещает Трускавец, где проходят тренинг члены "Слуги народа", 3 августа.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
Apple Card не получится использовать для покупки криптовалюты
Карту не получится использовать для покупки не только криптовалют, но и фишек в казино, лотерейных билетов, а также совершения ставок на ипподроме.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Политика
Трамп обсудил с Путиным нового посла США в РФ
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 31 июля с президентом России Владимиром Путиным обсудил претендентов на должность посла США в России.
Обновлено в 01:15
Космос
Оставленные на Луне багги наделили статусом достопримечательностей
На прошлой неделе правительство города Кент штата Вашингтон, США, единогласно проголосовало за предоставление лунным роверам, принимавшим участие в миссиях Аполлон 15, 16 и 17, звания исторических достопримечательностей.
Обновлено вчера в 08:15
Наука
Найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга
Как передает MedicalXpress, прионная инфекция, а также бешенство у коров и болезнь Крейтцфельдта приводят к преждевременной смерти из-за гибели мозга.
Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Игры
Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store
Обновлено вчера в 12:24
Наука
Главную основную причину развития рака назвали ученые
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка
Обновлено вчера в 04:55
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено вчера в 01:11
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с психическими расстройствами
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Политика
Медведев прокомментировал протесты Японии из-за посещения Курил
Принадлежащий южной группе Большой гряды Курильских островов Итуруп является территорией России, поэтому протесты японских властей в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у российского правительства.
Обновлено вчера в 05:09
Единоборства
Нурмагомедов подписал новый контракт со своим менеджером
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с компанией Dominance MMA, сообщил представитель спортсмена Ризван Магомедов.
Обновлено в 01:15
Экономика
Субсидирование газомоторной техники в РФ может быть увеличено в два раза
По словам главы Минпромторга, помимо предоставления субсидий производителям газомоторной техники предполагается также использовать механизм субсидий лизинговым компаниям для возмещения скидки на авансовый платеж, представленной лизингополучателям газомоторной техники.
Обновлено вчера в 11:16
Футбол
«Бешикташ» сделал предложение Маку
У игрока есть несколько предложений, в том числе от «Бешикташа».
Обновлено в 02:29
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза
В связи со скорым стартом продаж арбузов в Москве Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору спелого плода.
Обновлено 01 августа в 09:37