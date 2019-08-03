Футбол

Сен-Максимен может перейти в «Ньюкасл»Soccer.ru 01 августа в 11:35

Сообщается, что представители английского клуба сейчас находятся во Франции, где ведут переговоры с руководством «Ниццы».
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