Футбол
Сен-Максимен может перейти в «Ньюкасл»Soccer.ru 01 августа в 11:35
Сообщается, что представители английского клуба сейчас находятся во Франции, где ведут переговоры с руководством «Ниццы».
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В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России
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Петербургский "Зенит" приобрел вингера "Барселоны" Малкома. Трансфер бразильца обошелся сине-бело-голубым более чем в €40 млн.
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О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
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Елизавета II нашла для Меган Маркл мудрую наставницу
Елизавета II нашла мудрую наставницу для Меган Маркл, которая сможет набраться опыта в вопросах поведения.
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Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
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Обновлено вчера в 08:28
Футбол
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