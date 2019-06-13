Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того котаРИА Новости 06:39

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. Ранее он пообещал эту сумму за возвращение сбежавшего Чучи породы канадский сфинкс либо выступление группы "На-На".

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Культура В Самаре могут отменить 46-й Грушинский фестиваль Создан некий список организаторов, среди которых клуб авторской песни им. Грушина вообще не указан.

Происшествия В Белоруссии казнили убийцу трех человек В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.

Общество Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.

Политика Путин уволил двух генералов из дела Голунова Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Происшествия Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.

Происшествия Атакованный в Оманском заливе танкер затонул Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.

Происшествия Суд обязал осужденного за превышение полномочий бывшего росгвардейца уплатить 9,7 млн руб Суд в Подмосковье обязал бывшего сотрудника Росгвардии, осужденного за превышение должностных полномочий, возместить ущерб на 9,7 млн рублей.

Футбол Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Шоу-бизнес Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.

Шоу-бизнес Фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева появились в Сети В Сети обсуждают фото с возможной свадьбы певца Сергея Лазарева. Снимок появился в Instagram и взбудоражил поклонников артиста.

Происшествия Известный ведущий MTV впал в кому Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Политика Российский офицер освобожден из плена в Афганистане Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.

Происшествия Пять человек пострадали в аварии с автобусом в Москве В результате пострадали пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве.

Кино Disney объявил о перезапуске «Чипа и Дейла» Новую версию мультсериала о забавных бурундуках Чипе и Дейле компания снимет для своего стримингового сервиса Disney+.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.

Авто Компания Kia презентовала седан Cadenza Компания KIA представила седан KIA Cadenza (K7) третьего поколения для южнокорейского рынка.

Финансы ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.

Общество Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.

Здоровье Минздрав РФ призвал жаловаться на незаконные платные медуслуги Минздравом была выпущена памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи.

Гаджеты Объявлена российская цена на смартфон Honor 20 Huawei объявила рублевую цену нового флагманского смартфона бренда Honor — аппарата Honor 20, который появится на полках российских магазинов электроники двадцать первого июня.

Происшествия Мамаев назвал происходящее в суде позором Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Экономика Кудрин: Индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ По мнению Кудрина, в этом году экономический рост составит примерно один процент, а в следующем году - один-два процента.

Авто Назвали сроки появления новой Lada 4x4 Легендарный отечественный внедорожник LADA 4x4 нового поколения выйдет не раньше 2022 года.