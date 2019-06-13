Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того котаРИА Новости 06:39
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. Ранее он пообещал эту сумму за возвращение сбежавшего Чучи породы канадский сфинкс либо выступление группы "На-На".
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Культура
В Самаре могут отменить 46-й Грушинский фестиваль
Создан некий список организаторов, среди которых клуб авторской песни им. Грушина вообще не указан.
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Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
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Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами
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Политика
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Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
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Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
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Президент ВФЛА ответил на критику Ласицкене
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Происшествия
Суд обязал осужденного за превышение полномочий бывшего росгвардейца уплатить 9,7 млн руб
Суд в Подмосковье обязал бывшего сотрудника Росгвардии, осужденного за превышение должностных полномочий, возместить ущерб на 9,7 млн рублей.
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Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым
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Фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева появились в Сети
В Сети обсуждают фото с возможной свадьбы певца Сергея Лазарева. Снимок появился в Instagram и взбудоражил поклонников артиста.
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Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
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Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Экономика
Аптечная сеть 36,6 привлекла в результате допэмиссии 22,1 млрд рублей
Аптечная сеть 36,6 привлекла более 22,10 миллиарда рублей, разместив 72,96% дополнительной эмиссии акций, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с автобусом в Москве
В результате пострадали пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве.
Обновлено в 08:22
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Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Украинская армия подошла вплотную к Донецку
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Кино
Disney объявил о перезапуске «Чипа и Дейла»
Новую версию мультсериала о забавных бурундуках Чипе и Дейле компания снимет для своего стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 03:52
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
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Авто
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ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
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Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
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Здоровье
Минздрав РФ призвал жаловаться на незаконные платные медуслуги
Минздравом была выпущена памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи.
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Гаджеты
Объявлена российская цена на смартфон Honor 20
Huawei объявила рублевую цену нового флагманского смартфона бренда Honor — аппарата Honor 20, который появится на полках российских магазинов электроники двадцать первого июня.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Экономика
Кудрин: Индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ
По мнению Кудрина, в этом году экономический рост составит примерно один процент, а в следующем году - один-два процента.
Обновлено в 07:40
Авто
Назвали сроки появления новой Lada 4x4
Легендарный отечественный внедорожник LADA 4x4 нового поколения выйдет не раньше 2022 года.
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Происшествия
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Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30