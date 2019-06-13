Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того котаРИА Новости 06:39

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. Ранее он пообещал эту сумму за возвращение сбежавшего Чучи породы канадский сфинкс либо выступление группы "На-На".
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Мошенник обманул семью Алибасова на 800 тысяч, вернув не того кота

Life.ru06:54

Кот, да не тот: мошенник подсунул семье Алибасова за 800 тысяч псевдо-Чучу

Вести.Ru07:12

«Лишились 800 тысяч из-за кота»: сын Бари Алибасова стал жертвой мошенника

Комсомольская правда07:04

Бдыщь: сын Бари Алибасова раскрыл секрет настоящего кота-сфинкса Чучи

РЕН ТВ12:17

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

РИА Новости06:39

Мошенник вернул семье Алибасова не того кота и скрылся с 800 тысячами рублей

Телеканал 360°06:20

Семье Алибасова подсунули чужого кота за 800 тысяч рублей

BFM.ru08:23
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Бари Алибасову подсунули кота за 800 тысяч рублей

Вести.UZ09:05
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 15:28, Ашберн
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
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Происшествия

Сын известного российского хоккеиста убил мать на глазах брата

Обновлено в 14:57
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
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Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook сообщил, что компания не получала предложение мирового соглашения по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 15:06
Происшествия

Люди застряли в воздухе из-за сбоя электричества в парке аттракционов

Обновлено в 13:15
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
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Шоу-бизнес

Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь

Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.
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Футбол

Автогол принес Австралии победу над Бразилией на женском ЧМ-2019

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Технологии

Huawei потребовала от американской Verizon более $1 млрд за патенты

Китайская Huawei потребовала от компании Verizon из США заплатить ей более $1 млрд. Об этом 12 июня сообщила газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 08:21
Хоккей

Тарасенко уложил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко уложил своего новорожденного сына в Кубок Стэнли, сообщает Sport24.
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Футбол

Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»

Обновлено в 14:59
Транспорт

На Кубани заработал еще один платный участок трассы М-4 «Дон»

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае в тестовом режиме начал работать пункт взимания платы на 1184 км автомагистрали участка с 1119 по 1195-й км. Начало платной дороги находится рядом с хутором Веселая жизнь, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».
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Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны

Экспертиза показала, что в пакетах 263,4 грамма марихуаны, отмечает полиция.
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Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
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Пострадавшую в ДТП в Новой Москве эвакуировали вертолетом

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Путин предоставил российское гражданство внуку мецената Щукина

Президент Владимир Путин предоставил гражданство России внуку мецената и коллекционера Сергея Щукина Андре-Марка Делок-Фурко.
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Актриса Мария Шукшина в Instagram разместила видеозапись, на которой она предстала с большим животом.
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Вышел трейлер фильма «Доктор сон»

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Финансы

Международные резервы России установили пятилетний рекорд

Под международными резервами понимаются высоколиквидные финансовые активы в распоряжении ЦБ и правительства, включая иностранную валюту, счета в золоте, выпущенные нерезидентами ценные бумаги.
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Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
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Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова

Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:43
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Отец подполковника ФСБ Марата Медоева заявил, что его сын не имеет отношения к преследованию журналиста Ивана Голунова

Отец подполковника ФСБ Марата Медоева заявил, что его сын не имеет отношения к преследованию журналиста Ивана Голунова.
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Депутат Рашкин попросил генпрокурора проверить данные об угрозах Голунову

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить сообщения об угрозах спецкору «Медузы» Ивану Голунову.
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Нападающий Антуан Гризманн станет футболистом «Барселоны». Об этом сообщил исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин.
Обновлено вчера в 15:03
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После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына Платона.
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На дороге космический аппарат превращается в купе Lexus RC F с 5-литровым бензиновым мотором на 472 л.с. и 535 Нм крутящего момента.
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Открылся второй участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
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Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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