Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того котаРИА Новости 06:39

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. Ранее он пообещал эту сумму за возвращение сбежавшего Чучи породы канадский сфинкс либо выступление группы "На-На".

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

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