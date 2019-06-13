Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того котаРИА Новости 06:39

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. Ранее он пообещал эту сумму за возвращение сбежавшего Чучи породы канадский сфинкс либо выступление группы "На-На".
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Мошенник вернул семье Алибасова не того кота и скрылся с 800 тысячами рублей

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Семье Алибасова подсунули чужого кота за 800 тысяч рублей

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Бари Алибасову подсунули кота за 800 тысяч рублей

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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