Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того котаРИА Новости 06:39
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. Ранее он пообещал эту сумму за возвращение сбежавшего Чучи породы канадский сфинкс либо выступление группы "На-На".
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В пятницу "ПСЖ" объявит о назначении Леонардо на пост спортивного директора, утверждает RMC.
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Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
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В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
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Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость
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В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля
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