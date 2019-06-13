Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того котаРИА Новости 06:39

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. Ранее он пообещал эту сумму за возвращение сбежавшего Чучи породы канадский сфинкс либо выступление группы "На-На".
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Бдыщь: сын Бари Алибасова раскрыл секрет настоящего кота-сфинкса Чучи

РЕН ТВ12:17

Кот, да не тот: мошенник подсунул семье Алибасова за 800 тысяч псевдо-Чучу

Вести.Ru07:12

Семье Алибасова подсунули чужого кота за 800 тысяч рублей

BFM.ru08:23

Мошенник обманул семью Алибасова на 800 тысяч, вернув не того кота

Life.ru06:54

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

РИА Новости06:39

Мошенник вернул семье Алибасова не того кота и скрылся с 800 тысячами рублей

Телеканал 360°06:20

«Лишились 800 тысяч из-за кота»: сын Бари Алибасова стал жертвой мошенника

Комсомольская правда07:04
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Бари Алибасову подсунули кота за 800 тысяч рублей

Вести.UZ09:05
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Myśl Polska (Польша): прагматизм побеждает русофобию в странах Балтии (Myśl Polska)

Латвийский министр описал реальное положение дел и позволил взять верх прагматизму, который основывается не только на экономических данных, но и на социологических исследованиях.
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Происшествия

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Происшествия

На востоке Москвы горит Измайловский кремль

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Авто

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Ранее производитель уже опубликовал официальные рендеры салона нового кроссовера, где, в том числе, будет 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, заключенный в отдельный блок, а также многофункциональное рулевое колесо.
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Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
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Общество

Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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Происшествия

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Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

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Происшествия

Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
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Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов

Обновлено в 02:40
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В Минздраве опровергли безвредность электронных сигарет

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Леонардо в пятницу официально вернется в «ПСЖ»

В пятницу "ПСЖ" объявит о назначении Леонардо на пост спортивного директора, утверждает RMC.
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Сериал «Чернобыль» потребовали запретить «Коммунисты России»

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Путин учредил посвященную 75-летию Победы медаль

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Технологии

В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома»

Отключение Mail.ru Group от сотового оператора «Вымпелком» связано с намерением сократить расходы в связи с повышением тарифов оператора на СМС, пишет газета «Коммерсантъ».
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Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

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ВСУ готовятся к срыву переговоров по перемирию в Донбассе

"Нашей разведкой получены данные о подготовке силами информационно-психологических операций (ИПсО) ВСУ информационной акции, имеющей главной целью срыв переговоров в Минске 19 июня по принятию решения об объявлении перемирия", - приводит "Донецкое агентство новостей" заявление заместителя начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
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США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено в 14:30
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Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
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Беглов поручил построить новый корпус больницы святой Марии Магдалины

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В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
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Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

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В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля

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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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