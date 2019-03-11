Экономика
Семьям в России стало дороже обслуживать ипотечные кредитыREGNUM 05:20
«Одной из причин роста рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки, помимо прочего, является рост среднего размера ипотечного кредита, который увеличился прямо пропорционально снижению банками размера первоначального взноса по ипотеке», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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Размер дохода для обслуживания ипотеки за год вырос на 10,8% — до 71,7 тыс. рублей
Rambler News Service04:18
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Происшествия
Сбербанк подтвердил гибель сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии
Россияне Екатерина и Александр Поляковы, которые погибли при крушении авиалайнера в Эфиопии, были сотрудниками компании "Сбербанк лизинг", подтвердила пресс-служба Сбербанка.
Обновлено в 04:06
Происшествия
На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»
На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1».
Обновлено в 05:20
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи отбора на Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился со списком игроков, которые примут участие в стартовых матчах отбора на Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Обвинение попросило четыре года колонии для правозащитника Титиева
«Суд просит признать Оюба Титиева виновным и приговорить к четырём годам в колонии общего режима со штрафом 100 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе «Мемориала».
Обновлено в 05:35
Общество
В Госдуму внесен проект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ
В Госдуму внесен законопроект, в котором запрещается передавать коллекторам право на работу с долгами граждан по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 05:05
Экономика
Акции «Нижнекамскнефтехима» за два часа подскочили на 50%
По состоянию на 12:20 мск рост составил 72%, котировки добрались до отметки в 72,60 руб. Утром 11 марта пресс-служба "Нижнекамскнефтехима" опубликовала итоги заседания Совета директоров компании, которое состоялось 6 марта в Казани.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Самолет, летевший из Сургута в Таиланд, вынужденно сел в Красноярске
Boeing-767 авиакомпании "Икар", следовавший из Сургута в Таиланд, по техническим причинам совершил посадку в аэропорту Красноярска, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 03:07
Авто
Названы российские цены обновленного седана Hyundai Elantra
Как сообщает издание «Авто Ревю», гамма моторов для российского рынка осталась прежней, куда входят атмосферные двигатели MPI объёмом 1,6 и 2,0 литра мощностью 128 и 149 л.с. соотвтственно.
Обновлено в 05:29
Политика
Названы сроки начала эксплуатации ледокола «Арктика»
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Волгограде после перестрелки задержали четырех человек
"Прошла информация о том, что произошло, и инспекторы ДПС вчера вечером в поселке Гумрак (Волгоград – ред.) задержали четырех человек в машине Mitsubishi", - отметили в ведомстве.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Певица Юлия Началова попала в реанимацию
Обновлено в 02:39
Политика
Россия стала одним из основных экспортеров вооружения в мире
Согласно исследованию, Россия удерживает второе место после США, на третьем месте — Франция, за ней идут Германия и Китай — вся пятерка занимает 75% рынка экспорта вооружений.
Обновлено в 00:02
Экономика
Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода
Международная платежная система Visa с 13 апреля повысит лимит платежа по картам без введения пин-кода с тысячи до трех тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
Обновлено вчера в 18:22
Армия и оружие
Жертвами удара коалиции США в Сирии стали более 50 человек
Самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли более 50 человек.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Бурятии в подъезде нашли брошенного младенца
Правоохранители устанавливают личность матери ребенка, уточнил собеседник агентства. Сейчас новорожденный находится под присмотром врачей.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Глава ФАС рассказал о переплатах россиян за услуги ЖКХ
Потребители жилищно-коммунальных услуг в России по большинству позиций переплачивают вдвое, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
Обновлено в 05:21
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии
«Новая газета» опубликовала два видео из ярославской ИК-1 с пытками над заключенным.
Обновлено в 04:44
Спорт
Чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила с собой в 23 года
Трехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке, серебряная призерка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Келли Кэтлин покончила жизнь самоубийством в возрасте 23 лет.
Обновлено вчера в 23:54
Авто
Tesla поднимет цены на автомобили на 3%
1 марта компания сообщила, что закроет большинство своих розничных магазинов и переведет все продажи онлайн, что в том числе позволит снизить стоимость Model 3 на 6%. Как отмечала The Wall Street Journal, закрытие магазинов происходит в рамках оптимизации расходов — у Tesla тяжелое финансовое положение.
Обновлено в 04:37
Общество
Хазанов поддержал отстранение пьяного артиста МХАТ
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на ситуацию с увольнением пьяного артиста МХАТ, передает НСН.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Военные атташе США впервые не пришли на брифинг главы комитета Госдумы
Военные атташе США, аккредитованные в Москве, впервые не явились на традиционный брифинг главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, который проходит в понедельник.
Обновлено в 03:38
Недвижимость
В этом году могут обанкротиться почти 200 застройщиков
Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК) провело исследование, по результатам которого было установлено, что уже в 2018 году по стране было зафиксировано 150 застройщиков на разных стадиях банкротства.
Обновлено в 04:39
Технологии
«МегаФон» запустил кэшбэк за оплату связи
"МегаФон" первым из операторов мобильной связи включил в линейку своих тарифов услугу, обычно предоставляемую банками, - кэшбэк за оплату связи, включая международный роуминг, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:26
Политика
В Амстердаме пройдут слушания по делу о скифском золоте
Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено вчера в 17:06