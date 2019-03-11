Экономика
Семьям в России стало дороже обслуживать ипотечные кредитыREGNUM вчера в 05:20
Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, на начало марта был зафиксирован в Москве — 139,1 тыс. рублей. За ней идёт Московская область (103,0 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (87,7 тыс. рублей).
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с чего всё началось
Национальное бюро кредитных историй изучило, какой размер рекомендованного семейного дохода является комфортным для обслуживания среднего ипотечного кредита, сообщается на официальном портале национального бюро.Реальное времявчера в 04:53
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Политика
В Венесуэле задержали подозреваемых в атаке на энергосистему страны
В Венесуэле задержали двух подозреваемых в попытке саботажа на объектах энергосистемы страны, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.
Обновлено в 00:44
Политика
В Сети появилось фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA несмотря на американские санкции, передает Reuters.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Суд в Кузбассе приостановил работу предприятия из-за «черного снега»
Суд в городе Прокопьевск Кемеровской области после проверки прокуратуры из-за выпадения "черного снега" приостановил на 60 суток работу местной горно-обогатительной фабрики "Прокопьевская", сообщает надзорное ведомство во вторник.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Макгрегор арестован в Майами-Бич
Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор задержан полицией в Майами-Бич, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в лишении Украины транзита газа
Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Германии, России и «части украинского политикума».
Обновлено в 00:45
Происшествия
Полиция начала рейд на рынке «Фуд Сити» в Москве
Сотрудники полиции и Росгвардии проводят рейд на территории одного из крупнейших продовольственных рынков Москвы «Фуд Сити», сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 01:23
Общество
Росстат заявил о росте урожайности сельхозкультур в России
В России с 2012 по 2017 года выросла урожайность сельскохозяйственных культур, сообщает 12 марта RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Boeing обновит программное обеспечение на всех лайнерах 737 MA
Новое программное обеспечение установят на всех пассажирских самолетах Boeing 737 MA, сообщается в заявлении на сайте компании.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
В Кремле отказались рассматривать возможность передачи Курил Японии
Почему условия Москвы неприемлемы для Японии Японцы считают Курилы своими землями и едва ли пойдут на признание, что острова в настоящее время принадлежат другому государству, — этого не позволяет их менталитет, объясняет источник, близкий к МИДу.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ
Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено вчера в 10:29
Общество
Пушков оценил заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
В США допустили дополнительные санкции против «Северного потока – 2»
Глава министерства энергетики Соединенных Штатов Рик Перри подтвердил 11 марта, что Вашингтон изучает возможность введения дополнительных санкций против проекта «Северный поток – 2».
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие
Посол России в США назвал условие применения ядерного оружия Москвой
Посол России в США Анатолий Антонов, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне, заявил, что Россия не будет использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональные конфликты.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Суд изъял имущество соучастника Захарченко на 380 млн рублей
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору продуктов в Великий пост
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото
Крымские музеи выступили с официальным заявлением перед началом слушаний в апелляционном суде Амстердама, по итогам которых может быть принято решение о судьбе уникальной коллекции скифского золота.
Обновлено вчера в 08:36
Экономика
Самая дорогая в стране трасса до Сочи обойдется в 1 трлн рублей
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия
Кузнецова: Брошенная в московской квартире девочка отстает в развитии
Оставленная без присмотра в московской квартире девочка не истощена, но специалисты обнаружили отставания в развитии — ребенок не говорит и с подозрением относится к еде и воде, рассказала детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 09:39
Энергетика
Bloomberg узнал о частичном прекращении добычи нефти в Венесуэле
В Венесуэле из-за отключения электричества остановили работу ряда предприятий государственной нефтяной компании PDVSA, сообщил Bloomberg источник в министерстве нефти страны.
Обновлено вчера в 16:24
Общество
Женщина очнулась после инсульта и начала говорить с русским акцентом
Жительница английского города Ливерпуль начала говорить по-английски с русским акцентом после инсульта.
Обновлено вчера в 23:40
Спорт
Медведева отписалась от Туктамышевой в инстаграме
Российская фигуристка Евгении Медведева отписалась в инстаграме от соотечественницы Елизаветы Туктамышевой.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Большинство россиян и украинцев хорошо относятся друг к другу
РФ и Украина должны быть независимыми государствами, с открытыми друг для друга границами, без визового и таможенного режима, считают большинство граждан обеих стран.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
В Швеции назвали Россию «проигравшей сверхдержавой»
Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия неспособна "идти в ногу с развитием военных технологий Запада".
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Минтруд назвал сферы с переизбытком высококвалифицированных работников
В ведомстве добавили, что численность безработных с высшим образованием в этой области преобладает над количеством вакансий, заявленных работодателями в службы занятости.
Обновлено в 00:30
Общество
Опубликован рейтинг стран с самым чистым воздухом
Эксперты составили рейтинг стран с самым чистым воздухом. Верхнюю строчку в списке заняла Исландия. Об этом сообщил портал Air Visual.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
С фрегата «Адмирал Горшков» испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»
В конце 2019 года с фрегата "Адмирал Горшков" впервые будет запущена российская гиперзвуковая ракета "Циркон".
Обновлено вчера в 21:57
Спорт
О чём говорили в день отдыха на ЧМ по биатлону
Тренеры сборной России по биатлону резко отреагировали на критику со стороны Максима Кугаевского, наставника Евгения Гараничева, обвинившего их в ошибке подопечного в гонке преследования на чемпионате мира.
Обновлено в 00:44