Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотекиРоссийская газета 05:50

Существенной помощью для семей при рождении второго или последующих детей стала льготная ипотека. Мы будем погашать 450 тыс. рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родится третий и последующие дети. Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство.

Начиная со второго ребенка, семьи имеют право на материнский капитал, в том числе 35 тысяч малообеспеченных семей получают из этих средств ежемесячные выплаты. При рождении третьих и следующих детей семьям назначаются ежемесячные выплаты до трехлетия ребенка.

Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Политика В Финляндии отказали в убежище «cвидетелям Иеговы» из России Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища по существенной части заявлений от членов организации «Свидетели Иеговы», которые приехали из России и чьи заявления уже рассматривались.

Общество Два пляжа на калининградской Балтике получили международную награду "Голубой флаг" - международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.

Общество МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общество Госдума уравняла бумажный и электронный полисы ОСАГО Дума приняла закон, уравнивающий бумажный и электронный полисы ОСАГО.

Политика Медведев оценил уровень пенсий в России Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Экономика Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.

Авто Hyundai показал кроссовер меньше Креты Компания Hyundai официально представила на автосалоне в Нью-Йорке новый компактный кроссовер, который получил название Venue.

Политика Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.

Происшествия Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии.

Происшествия Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.

Шоу-бизнес Галкин показал семейное видео с Пугачевой Шоумен Максим Галкин поделился в сети милым семейным видео, на котором запечатлены его дети и супруга Алла Пугачева.

Политика МИД опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада» Москва опровергла сообщения израильских масс-медиа о том, что Россия якобы вывезла из САР останки разведчика «Моссада» Эли Коэна.

Происшествия Настоятель Нотр-Дам: собор закроют на несколько лет На пять-шесть лет закроется Собор Парижской Богоматери, заявил 17 апреля настоятель Нотр-Дама Патрик Шове, сообщает Associated Press.

Армия и оружие СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.

Происшествия Писатель Дмитрий Быков впал в кому Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц.

Происшествия Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.

Кино Финальный трейлер «Люди Икс: Тёмный феникс» появился в Сети Новый трейлер блокбастера «Люди Икс: Тёмный феникс» был опубликован сегодня на официальном канале 20th Century Fox Russia на YouTube.

Наука Ученые объяснили причины эволюции лица человека Ученые рассказали о том, по какой причине произошла эволюция человеческого лица.

Общество Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.